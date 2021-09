Koke: "Siempre está el ruido, estoy centrado en España"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección española Koke se mostró aislado del "ruido" del final del mercado la noche anterior, con mucho movimiento en su Atlético de Madrid, e insistió en estar "centrado" en el duelo de España ante Suecia este jueves, con la importancia de la clasificación para el Mundial de Catar 2022.

"Desde el lunes solo pienso en este partido, es muy importante, estamos en una fase de clasificación para un Mundial, siempre está el ruido del club que estás pendiente pero 100% centrado en la selección", dijo este miércoles en rueda de prensa.

El capitán del Atlético no quiso hablar de Antoine Griezmann, de regreso al cuadro rojiblanco. "A las 12 de la noche estaba jugando a la play con unos amigos, tranquilo", dijo. Además, no vio críticas en la despedida de Saúl, cedido al Chelsea. "No he visto las críticas, solo sé que un atlético se ha marchado, un canterano, lo mejor para todos era darse un aire, no he visto esas críticas al Cholo", apuntó.

Por otro lado, Koke confesó que necesitarán más pegada ante los suecos que en la Eurocopa. "El resultado es lo que no hay que repetir. España hizo muchas cosas bien, estamos preparados para mejorar, lo que nos faltó fue hacer algún gol. Algún detalle hay que corregir seguro, pero sobre todo la eficacia de cara a portería", dijo, sin pensar en nada que no sea "ganar".

"Somos unos mandados, y encima queremos jugar todo. Los que no han podido estar, son muchos partidos, te pongo el caso de Pedri, también tiene que descansar. Nos jugamos algo muy importante que es ir a un Mundial, no tenemos a varios jugadores que estuvieron en la Eurocopa pero por suerte en España hay grandes jugadores", añadió.