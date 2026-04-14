Koke: "Somos justos vencedores, fuimos más contundentes en las dos áreas"

Jorge Resurreccion Koke of Atletico de Madrid celebrates a goal scored by Ademola Lookman of Atletico de Madrid during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección se mostró "orgulloso" de la clasificación este martes para las semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al FC Barcelona en un cruce del que considera que fueron "justos vencedores", sobre todo por ser "más contundentes en las dos áreas".

"Estoy orgulloso del trabajo que venimos haciendo todo el equipo, no sólo yo. Obviamente, esta es mi cuarta semifinal y no es fácil. Esta es la séptima en total y estoy orgulloso de poder estar en cuatro semifinales, pero queremos más", apuntó Koke a los medios tras eliminar al FC Barcelona.

El capitán admitió que no empezaron "bien" el partido. "Aquí, en la Champions, contra los mejores, si cometes errores, pues lo pagas. Por suerte, hicimos un gran partido en la ida y el equipo se ha sabido sobreponer con el 0-2 y ha ido por el pase. Tras el gol de Lookman, creo que el equipo ha sabido leer el partido en todo momento y hemos hecho un 'partidazo'", advirtió.

"Demérito de ellos no. Ellos han hecho un grandísimo partido en la ida y la vuelta. Controlan el partido, te atacan bien, y nosotros hemos hecho el partido que teníamos que hacer, controlar el partido cuando hay que controlarlo, con el balón teníamos que hacer posiciones largas como en el gol que hemos hecho, presionar arriba cuando teníamos que presionar, defender atrás cuando teníamos que defender, salir a la contra. Yo creo que somos justos vencedores porque hemos sido más contundentes en las dos áreas y es la realidad", añadió Koke.

Diego Pablo Simeone les dijo en el descanso que siguieran "compitiendo como a partir del 0-2". "Que se podía hacer, que podíamos jugar, que estábamos a uno o dos pasos de hacer gol y es lo que nos ha dicho, que siguiéramos. Así que no dejamos de creer por lo que se podía hacer", subrayó.

En cuanto al ambiente vivido en el Riyadh Air Metropolitano, dejó claro que "es difícil comparar al Calderón", pero que la afición había estado "increíble". "Ha sido una noche histórica y me alegro un montón porque un compañero nuevo pueda vivir estas noches porque eso es lo que te hace más arraigado al Atlético de Madrid. Ha sido una noche inolvidable para todos", celebró.

"Deuda no tenemos con nadie porque al final creo que los que ganan tienen la responsabilidad de volver a ganarla. Nosotros nunca la hemos ganado y no tenemos esa responsabilidad, es para otros, pero tenemos la ilusión y el sueño de poder ganarla", replicó sobre las opciones del equipo para ganar la Champions. "Ahora tenemos que centrarnos en el sábado, que tenemos una final de Copa preciosa y queremos ganarla porque llevamos mucho tiempo sin ganar y ojalá podamos dar una alegría a nuestra gente", agregó.