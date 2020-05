Koke: "A todos nos afecta tanto tiempo sin fútbol"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección aseguró que "tanto tiempo sin fútbol afecta a todos" y explicó que está deseando retomar la normalidad y volver a los terrenos de juego, además de lamentar el tiempo de "incertidumbre" que han vivido durante estos dos meses de confinamiento en casa.

"A todos nos afecta tanto tiempo sin fútbol, sin jugar ni verlo. Nos hemos preparado lo mejor posible para volver de la mejor forma y poder entretener a la gente en sus casas hasta que puedan abrir los estadios. Como futbolista, en estos dos meses encerrado en casa, sólo pensaba en prepararme bien para lo que más me gusta", dijo Koke en una vídeo-rueda de prensa celebrada este martes.

"Al final hablo con muchos compañeros, estamos en contacto casi todos los días. La temporada no ha terminado y estás concentrado, preparándote para la vuelta. Puedo hablar desde mi punto de vista personal y creo que poco a poco hay que volver a la normalidad, ya sea con entrenamientos individuales, los test... con esos protocolos que se están haciendo para que no haya más infectados. Creo que no sólo nosotros, el mundo entero quiere volver a la normalidad lo antes posible", dijo.

Preguntado por el tiempo "encerrado en casa", Koke afirmó que ha sido "mucho tiempo de incertidumbre". "Ahora vamos a ir paso a paso, primero los test, luego los entrenos individuales. Luego veremos los posibles supuestos", añadió el capitán colchonero, que calificó de "extraño" el hecho de jugar sin público. "Será muy raro, sobre todo cuando juguemos de local, sin nuestra gente. Ojalá sea el menos tiempo posible y allá donde estén los aficionados nos van a apoyar y los vamos a sentir".

En cuanto a lo deportivo, Koke no quiere hablar de la 'Champions' pese al buen sabor de boca que les dejó su último partido: la victoria en Anfield. "Nuestra filosofía es la del día a día, partido a partido. El primero es el de San Mamés, ante el Athletic, para intentar ganarlo y poco a poco recuperar posiciones para estar en Champions que es donde queremos estar. Ojalá se pueda acabar esta temporada y estemos ahí que es donde todos los atléticos deseamos estar", añadió.

"MUCHAS PRECAUCIONES NO SÓLO AL ENTRENAR"

Además, el centrocampista madrileño comentó el protocolo de LaLiga que deberán respetar para cumplir con las recomendaciones para la vuelta. "Se ha aprendido en estos meses es que hay que tener muchas precauciones, no sólo al entrenar, sino al hacer la compra o en cualquier situación. Hay que protegerse cuando volvamos a nuestras casas, al máximo con nuestras familias", espetó, en su caso, serán mayores "al tener un niño pequeño".

Por último, Koke se refirió a la pretemporada atípica que vivirán el próximo mes. "Lo que más se puede perder (en los entrenos individuales) es el tema del toque del balón. Y cuando volvamos con más compañeros, coger la normalidad y hacerlo lo mejor posible para la competición", manifestó.

"Va a ser una pretemporada por decirlo así de competencia, de competir a alto nivel. Nuestro último partido fue el de Liverpool, que fue espectacular. Hay que pensar que no es una pretemporada, sino una forma de arrancar de nuevo para estar frescos en lo que quede de temporada", finalizó Koke.