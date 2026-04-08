Kompany: "La eliminatoria no ha terminado, no vamos a caer en la euforia"

Vincent Kompany, head coach of Bayern Munich, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha comentado este martes que pese al triunfo en el partido de ida, pondrá el "contador a cero" de cara a la vuelta en el Allianz Arena, porque la eliminatoria "no ha terminado" y que no deben dejarse "llevar por la euforia".

"Voy a poner el contador a cero. Vamos a intentar ganar en casa. Hemos trabajado mucho a lo largo de la temporada y estamos contentos con el resultado, pero la eliminatoria no ha terminado. No vamos a caer en la euforia", afirmó el entrenador del Bayern Múnich tras la victoria de los bávaros en el Santiago Bernabéu (1-2) en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kompany destacó que están contentos con el resultado porque una victoria en el Santiago Bernabéu siempre es "un resultado importante". "Jugamos en casa la vuelta, aunque respetamos la calidad del Real Madrid. Es normal que creen ocasiones porque son muy peligrosos, como lo hemos sido nosotros también. Pero nuestro equipo tiene el derecho de soñar con la victoria esta temporada por el nivel de juego que estamos exhibiendo", añadió.

Sobre una posible remontada del Real Madrid en Múnich, el belga apuntó que han sido "muy respetuosos" con el Real Madrid, pero que también ellos son un equipo importante y con historia. "Sabemos lo que significa jugar en el Bayern y en el Allianz. Lo más importante es que si jugamos contra el mejor equipo en esta competición es un reto muy importante e intentaremos ganar", agregó.

En cuanto a la actuación de Manuel Neuer, explicó que es "uno de los elegidos" en la historia, porque lleva haciendo grandes partidos desde hace muchísimos años. "Es uno de los mejores porteros del mundo y está en un gran momento. Tengo la sensación de que está en muy buena forma y le necesitamos. Ha reaccionado en fases complicadas del partido, y es fruto de su trabajo diario", concluyó.