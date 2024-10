Kompany: "Entiendo lo que hay alrededor del partido del 8-2, pero a mí me interesan estos 90 minutos"

01 October 2024, United Kingdom, Birmingham: Bayern Munich head coach Vincent Kompany attends a press conference at Villa Park, ahead of Wednesday's UEFA Chamions League soccer match against Aston Villa. Photo: Peter Kneffel/dpa

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Bayern Múnich, Vincent Kompany, tiene claro "lo que hay alrededor" de la victoria bávara del 14 de agosto de 2020 ante el FC Barcelona por 8-2 en los cuartos de final de aquella Champions League, pero ha subrayado este martes que a él le "interesan" los 90 minutos del próximo duelo entre ambos equipos en la temporada actual.

"Era época de coronavirus, ¿no? Probablemente estaba en casa, en Bruselas. Estaba en casa, como todo el mundo", recordó. "Solo me interesa hablar del partido de mañana, que es lo que importa. Entiendo lo que hay alrededor de ese partido y sé que añade más dramatismo al asunto, pero a mí me interesan los 90 minutos de mañana. Será otra historia, otro partido", dijo entrenador belga en una conferencia de prensa desde el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Además, elogió al central culé Pau Cubarsí. "Es una respuesta muy fácil. Será uno de los líderes defensas del fútbol mundial. Yo fui afortunado al poder empezar mi carrera muy joven, pero no a este nivel. No es solo que esté jugando en el Barça, sino en un equipo que tiene muchísima calidad, tan joven. Es un jugador impresionante y, si no tiene lesiones, será muy buen jugador", insistió Kompany.

Luego describió su tranquila manera de ser. "Es mi personalidad, soy así en todos los partidos. Para mí no hay diferencia entre un partido u otro. En este momento, obvio, el partido de mañana es el partido más importante. Es un partido importante, pero yo vivo de semana a semana, de partido a partido. Yo lo vivo de la misma manera como ustedes viven este partido de mañana. Está claro que vamos a jugar contra uno de los clubes más fuertes de Europa y claro que para los jugadores será un partido muy bonito. Esperemos", auguró al respecto.

Más tarde fue preguntado sobre la influencia de Johan Cruyff en su incipiente carrera como entrenador. "Es una pregunta que va a lo profundo, no sé cómo explicarme.... Desde los 6 a 20 años estuve en el Anderlecht, ahí hice toda mi formación como futbolista. Y siempre hubo mucha conexión entre el Anderlecht y el Ajax de Ámsterdam, la filosofía de las canteras del Anderlecht era muy similar a la del Ajax", recordó.

"Mucha gente en Europa no lo sabía, pero nosotros íbamos a los partidos, veíamos en aquella época los videocasetes de Cruyff, mirábamos sus ejercicios y cómo hablaba. Y fue siempre muy bonito. Desde mis 6 años, cuando tenía 10 y más tarde fue una época muy bonita para mí. Yo viví todo eso durante 14 años y por supuesto que es una parte de lo que soy. También tuve la suerte en 2004 de conocer a Cruyff en persona. Luego conocí a su mujer después de su muerte y le dije cómo de importante fue para nosotros, no solo para el Ajax, sino para los jugadores de todo el mundo y que siempre será así", resaltó.

Por otra parte, alabó al joven delantero blaugrana Lamine Yamal. "Es excepcional para el Barça que tan poco tiempo después de la salida de Messi, que durante muchos años fue una figura clave en el fútbol mundial, tenga ya a otro jugador que lo pueda reemplazar, es único. O sea, todos mis respetos para la Masia, ya que siempre han sido capaces de confiar en ese tipo de jugadores y darles una oportunidad", indicó.

"La pregunta para nosotros siempre es no solo cómo parar o frenar al rival, sino ganar el partido contra el Barça; cómo frenar no solo a un jugador, sino a todos. Y en eso nos enfocamos. Pero sí, Lamine Yamal es impresionante", repitió el técnico del Bayern. "No quiero decir mucho todavía, pero ustedes saben cómo de importante es para el Bayern no solo este partido, sino todos los partidos de la temporada", agregó.

Mientras, fue preguntado sobre el centrocampista portugués João Palhinha. "Ustedes ya vieron contra el Stuttgart de qué es capaz. Tenemos una plantilla muy fuerte y jugadores potentes. Pavlovic no va a jugar, como bien saben, y tenemos que adaptar nuestro juego. Va a haber un cambio, pero confiamos en nuestra plantilla", apuntó Kompany.

Aunque se reencuentre con Hansi Flick, el actual entrenador del Bayern evitó paralelismos. "Creo que hay que separar las cosas. Es relevante lo que usted acaba de decir. Hansi no solo fue entrenador del Bayern, sino un técnico muy exitoso que representaba el club de una manera de la cual se habla hoy en día. Seguro que el partido de mañana será muy especial para él, pero lo que importa es el duelo entre los dos equipos, entre los jugadores", puntualizó el entrenador belga.

"Las ideas de Hansi son claras, espero que también mañana, y veremos qué equipo es capaz de ganar el partido. Pero en general, si miramos las estadísticas, entiendo por qué hay tantos periodistas españoles aquí", se congratuló Kompany por sus propios números tan buenos al frente del banquillo muniqués en este comienzo de curso.

"Al final, aunque Hansi lo dijese, no creo que ellos se vayan a adaptar a nuestra manera de jugar. Van a jugar como en los últimos partidos y querrán ganar a su manera, igual que nosotros", continuó en rueda de prensa. "Lo que a mí me interesa son los puntos", apostilló. "Lo que cuenta es la capacidad de los jugadores en el campo. La afición viene para ver a los jugadores en el campo y no a nosotros como técnicos. Eso es lo que les interesa", admitió al respecto.

Por último, el belga fue preguntado sobre cómo lidiar con las rotaciones. "Siempre intento ser sincero y directo con los jugadores, no hacer las cosas más complicadas innecesariamente. Y ustedes acaban de hablar de la nueva Champions, pero tenemos muchos partidos más que los de la Champions. También hay un Mundial de Clubes después de la temporada. Hay partidos con las selecciones nacionales y no hay que entrar mucho en lo dramático si uno juega y otro no", zanjó Kompany.