Kompany: "Es el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición"

06 April 2026, Spain, Madrid: Bayern Munich coach Vincent Kompany attends a press conference ahead of Tuesday's UEFA Champions League Quarter-final soocer match against Real Madrid. Photo: Peter Kneffel/dpa - Peter Kneffel/dpa

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha comentado este lunes que la visita al Santiago Bernabéu en Liga de Campeones es el partido "más complicado" que se puede jugar en la competición, que están preparados para enfrentarse a "la mejor versión" del Real Madrid y deben recordar lo que les ha traído hasta este momento de la temporada.

"Todo es importante en este tipo de partidos. La sensación es que tenemos mucha experiencia en este tipo de partidos, pero debemos respetar que este partido no sólo está influido por la táctica, también por los detalles. Estamos preparados para la mejor versión del Real Madrid, y si nos basamos en esto, sigue siendo uno de los mejores equipos de Europa. Es el partido más complicado que puedes jugar fuera de casa en esta competición", afirmó el entrenador del Bayern Múnich en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Kompany confesó que Harry Kane será duda hasta el último momento, pero que "ha entrenado mucho y no ha perdido el ritmo". "Que esté aquí ya es positivo para nosotros. Este partido es muy importante. Es adecuado tener una conversación con el jugador parar tomar una decisión. Me gustaría saber si está preparado, pero no tengo una respuesta todavía", agregó.

El técnico belga subrayó que no le compete hablar sobre si el Real Madrid juega mejor con Kylian Mbappé Y Vinícius Junior juntos, y resaltó que los dos son "increíbles". "A este nivel todo es peligroso y todo puede marcar la diferencia. A lo mejor te marcan un gol que no esperas o lo marcas tú... Nunca se puede hablar de un plan de partido contra un equipo como el Real Madrid", expuso.

"Tenemos que recordar que nos ha traído hasta aquí. Siempre hay que aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. Eso es lo más importante que tenemos que hacer mañana. Tenemos que saber que nuestro rendimiento refleja de lo que somos capaces y debemos centrarnos al 100% en conseguir la victoria. Lo que quiero es ganar y que el equipo muestre de lo que es capaz sin miedo", razonó.

El entrenador de los bávaros destacó la figura de Luis Díaz, un jugador cuya forma de jugar tiene "muchas cosas" de las que quiere para su equipo. "Lo que me encanta, más allá de los números, es su mentalidad. No es alguien a quien le asuste el caos, lo abraza y lo convierte en muy peligroso. Su energía es lo que necesitamos para complementar a otros jugadores. Contar con él es increíble porque puede ser decisivo", lo elogió.

También puso en valor la irrupción de jugadores de la cantera como Tom Bischof o Lennart Karl, dos jóvenes "talentos alemanes". "No es fácil llegar al Bayern porque hay que tener talento, inteligencia y paciencia. Con ellos todo ha encajado. En los próximos años va a demostrar el talento que tiene y va a escribir su propia historia en el club. Veo una evolución positiva en nuestra cantera", manifestó.

Sobre el aprendizaje de la eliminación de la pasada temporada ante el Inter, Kompany recordó que la mentalidad que deben tener es "hacer todo lo posible para ganar" a los mejores del mundo, y recalcó que en aquella eliminatoria tenían "bastantes lesiones", aunque no la identifica como la única causa. "Diría que estamos en una muy buena posición para jugar esta eliminatoria", sentenció.

Por último, aseguró que no tienen pensado intentar sacar alguna amarilla a los jugadores apercibidos del Real Madrid de cara a la vuelta. "Nos centramos en su rendimiento. Si tenemos mucha intensidad en el juego, alguien tendrá una amarilla. Pero no es una táctica de inicio para nosotros", concluyó.

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