Kompany: "La reacción de Vinícius no puede ser fingida, es emocional"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha asegurado que la reacción del delantero del Real Madrid Vinícius en su incidente con el argentino Gianluca Prestianni "no puede ser fingida" porque es totalmente "emocional", y ha criticado la respuesta del técnico del Benfica, José Mourinho, atacando "el carácter" del brasileño en su celebración del gol.

"Cuando ves la acción, la reacción de Vinícius no puede ser fingida. Puedes verlo, su reacción es una reacción emocional. No veo ningún beneficio para él en ir al árbitro y cargarse con toda la culpa, no hay ninguna razón para que Vini Jr. haga esto. Y cuando lo hace, creo que es porque siente que es correcto hacerlo en ese momento. Kylian Mbappé, que normalmente siempre es muy diplomático, es muy claro sobre lo que escuchó y lo que vio, y es aún más claro después del partido", declaró en la rueda de prensa previa al partido de Bundesliga ante el Eintracht de Fráncfort.

Durante el partido de ida del 'Playoff' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones del martes en el Estádio da Luz, tras el gol de Vinícius Jr. que dio la victoria al Real Madrid, el argentino Gianluca Prestianni se acercó al delantero argentino con la boca tapada. Según asegura el madridista, el futbolista del Benfica le llamó "mono", algo que corroboró el francés Kylian Mbappé. Prestianni, por su parte, negó las acusaciones.

Kompany, belga pero con raíces congoleñas, compareció durante más de 12 minutos hablando del tema. "En el estadio, hay gente haciendo gestos de mono, se puede ver en el vídeo", dijo, antes de hablar del comportamiento del técnico del Benfica. "Para mí es aún peor lo que sucedió después del partido. Tienes al líder del equipo, José Mourinho, que básicamente ataca el carácter de Vinícius Jr. por celebrar el gol de esta manera para desacreditarlo por lo que hizo en ese momento. Para mí, en términos de liderazgo, es un enorme error, y es algo que no deberíamos aceptar", subrayó.

"Además, él menciona el nombre de Eusébio para decir que el Benfica no puede ser racista porque el mejor jugador de su historia es Eusébio. ¿Sabes lo que los jugadores negros tuvieron que pasar en los años sesenta? ¿viajó con él para saber lo que pasaba en cada partido? Mi padre es un negro de los años sesenta, la única opción era quedarse quietos y no decir nada. Esa era la vida de Eusébio, probablemente. Y usar su nombre para culpar a Vini Jr., no tengo palabras", prosiguió.

"He conocido a cientos de personas que han trabajado con José Mourinho y nunca he oído a una persona decir nada malo de él. Todos los jugadores que han jugado con él, lo quieren. Entiendo que está luchando por su equipo, por su club y ha tomado esa decisión. Sé que es una buena persona y no quiero juzgarlo como persona, pero ha cometido un error", recalcó.

Por otra parte, pidió que Prestianni cuente la verdad. "Si es cierto que el jugador del Benfica lo dijo, me gustaría que reconociese el error. Nadie en el mundo es perfecto. Pero nos privamos de esa opción. Siempre hay solo izquierda o derecha, blanco o negro, tenemos que estar en un lado o en el otro", señaló el preparador de 39 años.