Kompany: "Los últimos resultados del Real Madrid no reflejan su calidad"

06 April 2026, Spain, Madrid: Bayern Munich coach Vincent Kompany attends a press conference ahead of Tuesday's UEFA Champions League Quarter-final soocer match against Real Madrid. Photo: Peter Kneffel/dpa - Peter Kneffel/dpa

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, aseguró este martes que están "preparados para la mejor versión del Real Madrid" en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y dijo que los "últimos resultados no reflejan la calidad" de la plantilla del conjunto merengue.

"Siempre tenemos mucho respeto por el Real Madrid. Lo hicimos antes de jugar en el Bernabéu y ahora. Por supuesto, estamos preparados para la mejor versión de Real Madrid. Creo que sus últimos resultados no reflejan la calidad de este equipo, que sigue siendo uno de los mejores de Europa", analizó el técnico belga en la rueda de prensa previa al partido en el Allianz Arena de este miércoles (21.00).

Kompany abordó la historia del club blanco y aseguró que muchos equipos también tienen su historia continental. "¿Cuál es la historia de Barcelona? ¿Cuál es la historia del Atlético de Madrid? ¿Liverpool, Bayern, PSG, Arsenal? Todos pueden contar una buena historia sobre cuando hicieron algo increíble. Real Madrid puede y nosotros podemos", defendió.

"Cuando nos enfrentamos al Inter de Milán el año pasado y perdimos 1-2 en casa, y fuimos a Milán, estábamos 100% seguros de que todavía podíamos remontar. Entonces, cuando el Real Madrid siente que todavía pueden remontar, yo los creo. Quiero que nuestro equipo crea que podemos ganar este partido, y todo lo demás puede ser escrito después", agregó.

Kompany sabe que si durante el partido desarrollan todos sus puntos fuertes, "es difícil para cualquier equipo" jugar contra el Bayern. "Esa es mi prioridad. Nunca voy a ignorar las oportunidades que tuvieron, pero para resolver los problemas que tenemos, nunca podemos perder las cosas que nos hacen fuertes. Eso es realmente importante, tener convicción en lo que haces. Esa es la mentalidad", aseguró.

Kompany cree que "lo más importante" para este tipo de encuentros es "estar mentalmente y físicamente preparados". "Esa es la base. Los pasos que dimos fueron buenos. Nosotros también nos alegramos por ese partido y necesitamos esa emoción positiva", comentó.