El Kosner Baskonia gana al Real Madrid la Copa del Rey de Valencia 2026

El Kosner Baskonia celebra una canasta en la final contra el Real Madrid de la Copa del Rey de Valencia 2026 - ACB PHOTO / MARIANO POZO

VALENCIA, 22 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Kosner Baskonia ha ganado (89-100) este domingo al Real Madrid y se ha proclamado campeón de la Copa del Rey 2026 celebrada en el Roig Arena de Valencia, de la mano de Timothé Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest, en una final inédita que tuvo varios cambios de mando pero con un arreón final baskonista que les llevó a sumar su séptima Copa.

El cuadro baskonista volvió a alzar la Copa como hiciera en 2009, cuando ganó al CB Málaga en Madrid por 100-98. Desde entonces los vitorianos no volvían a una final copera, pero lo han hecho por la puerta grande para tumbar a un Real Madrid que era, para la gran mayoría, el favorito.

De hecho, estuvo el equipo blanco casi 28 minutos ganando esta final que se les escapó en el tramo final, cuando los jugadores del Baskonia hicieron caso del cántico de su afición (¿y si ganamos, qué?) y se lo enseñaron. En un gran final de partido de los de Paolo Galbiati, pese a quedarse por eliminación de faltas con su 'MVP' Luwawu-Cabarrot.