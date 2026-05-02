Kostyuk se corona en Madrid ante Andreeva

La ucraniana Marta Kostyuk se corona en Madrid ante la rusa Andreeva - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista ucraniana Marta Kostyuk se coronó campeona del Mutua Madrid Open al superar (6-3, 7-5) este sábado a la rusa Mirra Andreeva en la final celebrada en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica, confirmando su momento entre las mejores jugadoras del mundo.

Kostyuk levantó el torneo más importante de su carrera, el tercero de su palmarés tras ganar hace dos semanas en Rouen (Francia) y, en 2023, en Austin (Estados Unidos). La ucraniana, recuperada de la grave lesión que sufrió en enero, alargó su estado de dulce ante una Andreeva superada por la presión de su ligero favoritismo.

El WTA 1000 de la capital española terminó en sorpresa tras llegar también a una inesperada final. La rusa, que había demostrado mucha calidad y capacidad de sufrimiento, tuvo picos de gran tenis que no fueron suficiente ante una regular Kostyuk. La ucraniana demostró que iba en serio con un gran arranque y, al ataque con todo, para lograr el 'break' y confirmarlo (5-2).

La rusa se animó por momentos, como el sol sobre la central madrileña, pero Kostyuk salvó dos bolas de rotura y cerró el set (6-3). El segundo parcial empezó con un intercambio de 'breaks' del que salió por delante la pupila de Conchita, que venía de victoria en Linz (Austria) también en racha, en busca de una manga más en la final demostrando su séptima posición en el ranking mundial.

Sin embargo, la defensa del 1-3 por parte de Andreeva fue una rotura en blanco de la ucraniana, un golpe mental que ya no soportó la tenista de 19 años recién cumplidos, las más joven en llegar a tres finales WTA 1000. Kostyuk, por el suelo para asegurar puntos vitales, se tiró de nuevo a la tierra madrileña, hizo un mortal hacia atrás como celebración y lloró durante minutos cuando aseguró la mayor victoria de su carrera.

"Me ha llevado mucho tiempo llegar aquí. La palabra es 'consistencia', y no importa lo duro que sea. Creo que lo he hecho muy bien los últimos años. Nunca pensé que levantaría este título, no era mi torneo favorito. Gloria a Dios y gloria a Ucrania", dijo una Kostyuk que aplazó la consolidación de Andreeva y se colocó como favorita a lo que queda de gira sobre tierra rumbo a Roland Garros.