Koundé, baja indefinida, y Balde, unas cuatro semanas fuera por sendas lesiones musculares

Alejandro Balde of FC Barcelona in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal Second Leg played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on March 03, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha confirmado este miércoles las lesiones musculares de Jules Koundé, que estará de baja indefinida, y Alejandro Balde, cuyo tiempo estimado de recuperación será de alrededor de cuatro semanas, tras las pruebas médicas realizadas por la mañana después del duelo ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

El club blaugrana informó en primer lugar sobre el lateral izquierdo: "Balde presenta una lesión en el bíceps femoral distal del muslo izquierdo. Las pruebas determinan que el tiempo del proceso de recuperación será de unas 4 semanas".

Posteriormente, comunicó el parte médico del defensa internacional francés: "Koundé tiene una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo. Su evolución marcará su disponibilidad".

Ambos futbolistas se lesionaron durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, disputado en el Spotify Camp Nou, con triunfo 'culer' por 3-0 que no sirvió para evitar la eliminación copera debido al 4-0 de la ida.

Koundé tuvo que ser sustituido en el minuto 13, precisamente por Balde, tras tirar él mismo el balón fuera al notar el pinchazo. Mientras que el propio lateral izquierdo abandonó el terreno de juego en el 71', tras una acción fortuita, siendo reemplazado por Ronald Araujo.