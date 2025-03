Koundé quiere revancha contra el Atlético: "Se nos escapó la victoria las dos veces"

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lateral del FC Barcelona Jules Koundé confesó que hay ganas de revancha en el equipo azulgrana después de los dos partidos en Montjuïc contra el Atlético de Madrid, de cara a la visita al Metropolitano este domingo con la Liga en juego.

"Claro que sí. Aquellos dos resultados no nos gustaron porque queremos ganarlo todo. Y especialmente ante un rival directo. Además, creo que en esos dos precedentes hemos jugado dos buenos partidos, pero que por poco, por detalles, se nos escapó la victoria las dos veces. Así que sí, queremos ir ahí y ganar", dijo en la previa al encuentro en los medios del club.

"Diría que tenemos que cuidar más la pelota todavía, estar más concentrados para limitar los errores. Porque ellos se aprovechan muy bien del error del contrario y están muy bien en contraataques, sobre todo. Así que tenemos que cuidar estas dos cosas", añadió, tras los encuentros de Liga en la ida y Copa contra el Atleti.

El francés explicó que no hay secretos en su buen estado de forma. "Entreno mucho para poder estar disponible para el club, para el equipo. Así que estoy muy contento de cómo me están saliendo las cosas por el momento. Pero hay que seguir trabajando. Intento prepararme lo mejor posible. Y eso pasa por mucho trabajo, para entrenar mucho. Al final, el fútbol es mi pasión, pero también mi trabajo. Así que me lo tomo muy en serio", apuntó.

"Me siento importante. Me siento valorado. Creo que desde mi llegada a Barcelona siempre he tenido muchos minutos, mucho tiempo de juego. Nos gusta jugar al fútbol, tener protagonismo, poder jugar lo máximo. Al final, cuando estamos en el campo, es donde disfrutamos más. Así que muy contento", añadió.

Koundé aceptó su posición ya de lateral en el cuadro azulgrana, dejando atrás su etapa de central pero pensando aún como un defensa. "Soy defensa, tengo el alma de defensa, pero es verdad que cada vez me gusta más atacar. Flick es muy distinto de muchos entrenadores porque es muy adelantada y jugamos el fuera de juego, pero siempre he tenido entrenadores a quienes les gustaba ir a presionar; así que para mí ha sido más fácil de acostumbrarme a este estilo", dijo.

Además, Koundé fue preguntado por el Borussia Dortmund, rival en cuartos de final de la Liga de Campeones. "Es un equipo que tiene una delantera muy fuerte, muy rápida. También tiene un 9 que es móvil, que puede ir al espacio, que aguanta bien la pelota. Nos hemos enfrentado en la fase de grupos, hemos sacado una victoria, pero fue difícil. Nos esperamos dos partidos difíciles donde vamos a tener que jugar nuestro mejor fútbol", afirmó.

"Somos uno de los favoritos. Por cómo hemos acabado la fase de grupo y por cómo hemos jugado. Pero el favoritismo no te ayuda a ganar. Hay que ir con confianza, pero teniendo mucho respeto por todos los rivales", añadió, antes de hablar de un Lamine Yamal que luce en el Barça compartiendo banda con él.

"Creo que nos ayudamos mutuamente; los dos nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo. Es un placer jugar con él. No le enseñaré cómo tiene que a atacar, pero intento hablar con él en el campo para ayudarlo; cómo colocarse más al nivel defensivo, porque también es mi trabajo. Al final soy defensa y lo que quiero es que también el equipo funcione bien defensivamente. Pero es un chico que trabaja muy bien para el equipo, que hace los esfuerzos. Así que muy contento, muy contento de jugar con él", terminó.