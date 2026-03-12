Kovac espera que Schlotterbeck decida pronto sobre su futuro y asegura que no tiene "nada que ver"

Archivo - 24 January 2026, Berlin: Borussia Dortmund's Nico Schlotterbeck celebrates scoring his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Union Berlin and Borussia Dortmund at An der Alten Foersterei. Photo: Soeren Stache - Soeren Stache/dpa - Archivo

DORTMUND (ALEMANIA), 12 (dpa/EP)

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, aseguró este jueves que no está en posición de presionar al defensa Nico Schlotterbeck para que tome una decisión sobre su futuro en el equipo, en el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027.

El internacional alemán, de 26 años, es objeto de interés de varios clubes, entre ellos, y según las informaciones, el Real Madrid y el Liverpool FC inglés, y si decide no renovar, podría dar una oportunidad al campeón de Europa de 1997 de sacar una buena suma por él.

"El entrenador no tiene nada que ver con eso. Al final, se trata del club, y el club está por encima de todo lo demás", se limitó a comentar Kovac en rueda de prensa. "Todos estaríamos contentos si el tema se zanjara pronto, depende de él", añadió.