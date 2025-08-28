Krejcí deja el Girona y firma por el Wolverhampton hasta 2030

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El central checo Ladislav Krejcí se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Wolverhampton Wanderers para las próximas cinco temporadas, tras el acuerdo de traspaso alcanzado entre los 'Wolves' y el Girona FC, que ha comunicado la marcha del defensa tras una única temporada en el club, con el que ha disputado un total de 37 partidos.

"El defensa checo Ladislav Krejcí deja el Girona para incorporarse al Wolverhampton Wanderers FC tras el acuerdo al que han llegado ambos clubes. El futbolista llegó a Montilivi en junio de 2024 y, durante la única temporada que ha vestido la camiseta blanquirroja, se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo", anunció el club catalán.

Krejcí llego al Girona el pasado verano procedente del Sparta Praga. En su única temporada como futbolista 'gironí', disputó 37 encuentros, 7 de ellos en la Liga de Campeones. El checo se convirtió desde el primer momento en un intocable para Míchel, que pierde a un jugador muy importante a pocos días del cierre del mercado.

La marcha de Krejcí se suma a la de Miguel Gutiérrez, quien firmó este mes de agosto por el Nápoles. Ambos jugadores eran dos fijos en la defensa del club 'gironí', que ya firmó a Àlex Moreno para sustituir al lateral, y ahora tendrá que hacer lo propio con un central que ocupe la plaza que deja el checo.

Finalmente, el Girona quiso desearle "mucha suerte" a Krejcí en los Wolves. "El club quiere agradecer profundamente a Krejci su dedicación, esfuerzo y trabajo y le desea mucha suerte en su nueva etapa profesional en los Wolves", finalizó el comunicado del club catalán.