Publicado 06/02/2020 12:58:19 CET

Fútbol.- Toni Kroos: "Estoy seguro de que no voy a jugar hasta los 38 años"

Fútbol.- Toni Kroos: "Estoy seguro de que no voy a jugar hasta los 38 años" - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

BERLÍN, 6 Feb. (dpa/EP) -

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, dejó claro que no tiene previsto "jugar hasta los 38 años" y que cuando termine su actual contrato tendrá "una buena edad" para decidir lo mejor para su último tramo de carrera.

"Estoy seguro de que no voy a jugar hasta los 38. Ahora tengo por delante un contrato de tres años y medio hasta el verano de 2023, entonces cumpliré 33 y es una buena edad para empezar a pensar en lo que quiero hacer, si quiero un contrato que dure cuatro años porque no quedará mucho tiempo después de eso", reflexionó Kroos en el programa 'Sportschau Club' de la televisión pública alemana ARD. acotó.

El internacional juega en el Real Madrid desde 2014 y ganó tres veces la Liga de Campeones con el club, entre otros títulos. A pesar de su éxito, su ambición sigue intacta porque "la sensación de ganar títulos es un poco adictiva". "Pero la importancia de esto es relativa", matizó.

El madridista también habló de dónde quiere vivir cuando acabe su carrera. "Al final, son los niños los que deciden", reconoció, confesando que su familia se siente muy feliz en Madrid y que la capital sería un buen lugar para vivir. "Cuando se sienten tan bien aquí, cuando tienen amigos, es difícil separarlos", recalcó Kroos.

Por otro lado, el centrocampista se mostró cauto sobre las opciones de su selección en la Eurocopa de este verano y aseguró que no la ve entre las favoritas. "Pero eso no significa nada por ahora. Mi objetivo es ganar todos los torneos en los que empiezo a jugar", puntualizó, recordando que este campeonato les resultará "tal vez más difícil que en otro momento". "Veremos qué conseguimos", zanjó.

Además, Kroos no se mostró crítico con la decisión del seleccionador Joachim Löw de prescindir de campeones del mundo de 2014 como Mats Hummels, Thomas Müller y Jérôme Boateng. "El seleccionador no toma una decisión porque sean malos jugadores o porque tengan 38 años. Es simplemente para tomar una nueva dirección", explicó Kroos, añadiendo que el hecho de que los dos primeros sean capaces de rendir al máximo no debe sorprender a nadie.