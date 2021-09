Kroos: "He jugado seis meses con dolor"

Archivo - MADRID, SPAIN - APRIL 10: Toni Kroos of Real Madrid looks on during the spanish league, La Liga, football match played between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on April 10, 2021 in Madrid, Spain.

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha reconocido que ha jugado "seis meses con dolor", solo sofocado por las pastillas, debido a una pubalgia que detectó ya en el mes de marzo, pero ha asegurado que ya se siente "preparado" para volver y espera hacerlo este martes en el partido de Liga de Campeones ante el Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu.

"Estoy contento porque hoy he podido hacer mi tercer entrenamiento con el equipo sin dolor después de seis o siete meses con dolor, así que es una sensación muy buena. No he jugado en tres meses, el último partido fue el 29 de junio, en la Eurocopa, así que tengo que ganar un poco de ritmo. Pero lo más importante es que no me molesta mucho", señaló en una entrevista para la web deportiva 'Goal.com'.

En este sentido, el alemán explicó que ya puede "empezar a hablar de los partidos" y que está "en ese punto en el que quería estar", por lo que espera poder estar este martes en el duelo de 'Champions' ante el Sheriff Tiraspol. "Me siento preparado y creo que voy a estar en la convocatoria. A partir de ahí vamos a ver qué es lo mejor, cómo lo podemos hacer. Mañana hablaré con Ancelotti y, si él lo considera arriesgado y prefiere esperar, le escucharé y lo analizaremos", apuntó.

Sobre su baja, Kroos aseguró que sus molestias empezaron "en marzo", cuando sintió que "había algo en el pubis". "A partir de ahí sabía que si seguía jugando llegaría al punto de no poder más, pero era muy difícil parar porque tenía que jugar los cuartos y las semifinales de 'Champions', después la Eurocopa... Se me hizo muy difícil parar por esto. Luego me dije que me iba de vacaciones, a ver si en esas tres semanas se mejoraba con descanso", recordó.

Sin embargo, en la vuelta al trabajo vio que "no había mejorado ni un poco y que había que parar". "Es una lesión que es difícil que mejores si no haces nada. Hemos trabajado mucho en el gimnasio, mucho tratamiento. No ha sido fácil porque después de tres o cuatro semanas tuve dos días buenos, pensaba que había mejorado y después tuve dos igual de mal que antes, como hace seis meses. Para la cabeza no ha sido fácil. El cambio con otras lesiones que he tenido es que ha habido más paciencia porque he sufrido mucho en estos cinco o seis meses y sólo quería una cosa, no sentir dolor; si tenía que parar muchas semanas, paraba. Lo más importante era no volver a tener el mismo dolor", subrayó.

A pesar de todo, no se planteó pasar por quirófano. "No ha sido una opción operar, no he pensado en esto porque siempre prefiero, si no hay otro camino, hacerlo con tratamiento conservador, que siempre me ha ayudado. Esto ha durado un poco más, es verdad, pero es que he jugado seis meses con dolor, o no con dolor, pero sí con muchas pastillas, y entre los partidos, con mucho dolor. Sabía que ahora duraría un poco más", expresó.

Durante su tiempo parado, intentó ver "las cosas positivas". "Tener menos viajes, estar más con mi familia... Pero soy futbolista y si no me gustase me retiraría. Soy un mal lesionado, sólo tienes que preguntarle a nuestros fisios, no estoy contento y doy todo siempre para volver lo más rápido posible. Esta vez también, pero con un poco más de tranquilidad porque la lesión era otra. Siempre tienes ganas de volver, no puedes y es un poco jodido", afirmó.

Por último, Kroos valoró el empate del pasado sábado ante el Villarreal (0-0). "Fui al estadio. Si juegas cada tres o cuatro días es normal que no siempre ganes, aunque lo hagas muy bien. Lo importante es que los partidos que no van perfectos no perdamos. Opinar es siempre un poco más difícil desde fuera, me gusta mucho más estar dentro para ello, se puede hablar mucho mejor, saber qué ha funcionado y qué no gracias a esa sensación desde el campo. Es el mismo partido pero, a la vez, cosas diferentes", concluyó.