Kroos: "No nos ayuda ser los mejores del mundo si no ganamos nada"

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Toni Kroos reconoció que le gusta oír que forma parte del mejor centro del campo mundo, pero apuntó que no les vale de nada el 'título' si no son capaces de ganar nada, dispuestos a poner esa calidad en Stamford Bridge ante el Chelsea este miércoles y avanzar a la final de la Liga de Campeones.

"La calidad que vamos a poner es lo más importante, no hay dudas de que todos vamos a estar motivados. El resto es cómo estemos, la calidad que pongamos en el campo", dijo en rueda de prensa este martes, en la previa a la vuelta que trae un 1-1 de la ida.

El alemán fue preguntado por esa sociedad que forma con Modric y Casemiro en un Madrid que quiere optar a su 14ª Copa de Europa. "No veo mucho fútbol, a otros equipos, solo puedo hablar de nosotros. Los tres estamos dando mucho para ganar algo con el equipo, está bien escuchar eso, pero no nos ayuda si somos los mejores del mundo y al final no ganamos nada", afirmó.

Kroos apuntó que tendrán que hacer más en ataque que en la ida. "Defendemos bien, es importante si quieres pasar. Nuestra idea va a ser crear un poco más que en la ida, lo vamos a necesitar. Somos capaces. Tenemos que crear más que en la ida", apuntó, reconociendo a su compatriota Thomas Tuchel como buen entrenador.

"Sabemos que no ha sido una temporada cómoda, pero superamos muchas cosas, lesiones, a veces jugamos mejor o peor, pero estamos en mayo y estamos en las dos competiciones para ganar. Da igual lo que ha pasado hasta ahora, tenemos la posibilidad de jugar una final y es un partido. Muchos hablan de que estamos cansados pero es un partido, todos somos capaces de dar todo y tenemos la idea de ganar las dos cosas que podemos", añadió.

El jugador alemán fue preguntado por Sergio Ramos y Hazard, quienes apuntan al once. "Ramos ha demostrado muchos años y en partidos así lo importante que es para el equipo. Hazard está mejor físicamente que es importante, también es un jugador para estos partidos", apuntó, también preguntado por Zidane.

"Creo que sí, si estoy bien informado tiene un año más de contrato", dijo, entre risas, sobre el futuro del técnico francés para la próxima temporada.