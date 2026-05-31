Kvaratskhelia, del PSG, elegido 'Jugador de la temporada' en la Champions

Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint Germain - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Los españoles David Raya y Marcos Llorente entraron en el mejor equipo

Los madridistas Arda Güler y Fede Valverde, jugador revelación y mejor gol de la Champions

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El extremo del París Saint Germain Khvicha Kvaratskhelia fue elegido 'Jugador de la temporada' 2025/26 de la Champions, según anunció este domingo la UEFA, que premió además a los españoles David Raya y Marcos Llorente en el 'Mejor equipo'.

El talentoso extremo georgiano desempeñó un papel fundamental en la consecución del segundo título seguido del Paris Saint-Germain, logrado este sábado en la final en Budapest contra el Arsenal que se resolvió en los penaltis, con diez goles y seis asistencias durante el torneo, y deslumbrando por la banda izquierda.

También fue fundamental en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penalti que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador (1-1) para el equipo de Luis Enrique. La mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la inolvidable victoria por 5-4 en el partido de ida de las semifinales contra el Bayern.

Por otro lado, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA eligió el 'Mejor equipo' de la temporada, copado por cinco jugadores del equipo francés y con dos españoles, el portero del Arsenal y el lateral del Atlético de Madrid: David Raya (Arsenal); Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG); Michael Olise (Bayern München), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (PSG); Ousmane Dembélé (PSG) y Harry Kane (Bayern Múnich).

Además, el centrocampista del Real Madrid Arda Güler recibió el premio a la 'Revelación de la Temporada de la UEFA Champions League 2025/26'. Este nuevo premio sirve para reconocer a los jugadores jóvenes que disfrutan de una temporada de explosión en la Champions League, y el jugador de 21 años dio un salto de calidad.

Mientras que en la campaña anterior Güler sólo fue titular en un partido de la competición (de un total de siete jugados), esta vez fue titular en 13, con 14 partidos jugados en total. Además, en cuanto a minutos disputados, pasó de 142 en la temporada 2024/25 a 1030 en la temporada recién finalizada.

Güler ofreció una actuación decisiva en la victoria del Real Madrid contra la Juventus en la fase liga en octubre, lo que le valió el premio al Jugador del Partido esa noche por el control y la creatividad que aportó al centro del campo de su equipo. El internacional turco finalizó con cuatro asistencias, además de sus dos primeros goles en Champions, ambos marcados en el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern.

Además, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA seleccionó los diez mejores goles de esta Champions, y el golazo de volea del centrocampista del Real Madrid Federico Valverde, que completó su 'hat-trick' en la victoria (3-0) en el partido de ida de los octavos de final contra el Manchester City, ocupó el primer puesto.