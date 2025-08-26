Kvitova y Caroline Garcia ponen fin a sus carreras tras caer en la primera ronda del US Open

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista checa Petra Kvitova y la francesa Caroline Garcia han puesto fin a sus carreras deportivas este lunes tras caer en sus encuentros de primera ronda del Abierto de Estados Unidos frente a Diane Parry y Kamila Rajímova, respectivamente, siendo especialmente dura la derrota de la jugadora checa, que perdió por 6-1 y 6-0 en tan solo 52 minutos.

Kvitova, bicampeona de Wimbledon, anunció a principios de verano que el US Open sería su último torneo. Lo que no esperaba es que su participación en su último evento fuese tan breve, con la checa de 35 años durando sólo 52 minutos en su derrota por 6-1 y 6-0 ante la francesa Diane Parry frente a un escaso público.

Kvitova lloró durante la presentación en la pista de un vídeo que celebraba su carrera. "No esperaba emocionarme, pero desde que me levanté esta mañana lo sentí", dijo la jugadora zurda, que regresó al deporte a principios de año tras una pausa por el nacimiento de su hijo.

"Sentí que no sería bueno. No podía comer. Estaba muy nerviosa. No podía moverme, no podía balancearme, no podía hacer nada. Fue realmente difícil", explicó la jugadora checa sobre su último encuentro como tenista profesional.

Kvitova, que se retira tras haber ganado Wimbledon en 2011 y 2014, ha quiso destacar la "presión" que conlleva lograr estos títulos. "Ser campeona de Grand Slam, es una gran presión que hay que tener, seguro. Fue mucha presión en general en mi carrera tenística. Dentro y fuera de la pista. Pero lo disfruté. Creo que lo hice bastante bien"", explicó.

Por su parte, la francesa Caroline Garcia también puso fin a su carrera deportiva después de caer derrotada en su duelo de primera ronda frente a la rusa Kamila Rajímova en tres sets (6-4, 4-6, 6-3) en 2 horas y 17 minutos.

Tras 18 años como tenista profesional, Garcia se retira tras haber logrado 11 títulos individuales de la WTA y llegar a 16 finales. Su mayor trofeo lo consiguió en 2022, cuando se hizo con las Finales WTA en Fort Worth tras derrotar a la bierrolusa Aryna Sabalenka en el partido por el título.

"Obviamente no es fácil entrar en la pista cuando no sabes que es tu último partido, o si ganas, quizás tengas otro último partido. Es un momento un poco complicado. Pero hubo mucha emoción antes del partido, aunque la expresé en Roland Garros. Pero sí, significó mucho para mí jugar una vez más en el US Open", explicó Garcia ante los medios después de caer en su encuentro de primera ronda.