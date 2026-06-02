La Laguna Tenerife aprovecha la crisis del Real Madrid para adelantarse en su 'playoff' de cuartos

Kevin Yebo of La Laguna Tenerife, Facundo Campazzo of Real Madrid and Jaime Fernandez of La Laguna Tenerife in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Quarter Finals Game 1 match played between Real Madrid and La Laguna Tenerife at M - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este martes 97-98 ante La Laguna Tenerife en el primer partido de su cruce de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, con un triple vital de Jaime Fernández para rubricar ese triunfo de los canarios y prolongar con ello la mala racha de su adversario en el último mes.

Sobre el parqué del Movistar Arena, y con cinco derrotas seguidas en su mochila liguera, los pupilos de Sergio Scariolo empezaron este duelo espesos en ataque. Pese a estar los dos conjuntos mermados en el juego interior, esa vía fue la elegida de inicio para atacar y dio ventajas al cuadro tinerfeño (0-5, 6-11, 8-13), hasta que Théo Maledon se despertó.

Un triple suyo y luego otro de Trey Lyles, junto a aportación puntual del exjugador aurinegro David Krämer, voltearon el marcador al final del primer cuarto (26-21) y crearon una dinámica positiva para que el Real Madrid se escapase (40-28) tras el arranque del siguiente periodo, pues además funcionaba Ömer Yurtseven como único pívot puro disponible.

No obstante, el equipo visitantes se suele agarrar al lema de que la veteranía es un grado, como demostró Marcelinho Huertas en la dirección de juego y en el reparto de asistencia, de lo que se aprovecharon muchas veces Aaron Doornekamp y Thomas Scrubb, éste autor de dos triplazos que reengancharon al Tenerife para mantener el pulso en minutos posteriores.

Incluso el recién fichado Kevin Yebo se animó a tirar desde lejos, en un clima de bajón para los madridistas porque jugadores insignia como Mario Hezonja, Facu Campazzo y Andrés Feliz tenían hasta entonces una mala gris. De hecho, Campazzo cerró el segundo cuarto (50-48) fallando su cuarto intento de triple, estadística que no mejoró tras el descanso.

Enfrente sí funcionó un actor inesperado, Wesley van Beck, quien dio relevo anotador a Doornekamp y a Tim Abromaitis en un Tenerife respondón durante el tercer cuarto. Gaby Deck destacó en un par de intervenciones defensivas y encima había tomado las riendas del ataque merengue junto a Maledon, agotándose el minuto 30 con un 75-71 que auguraba más batalla.

Dicho y hecho, los pupilos de Txus Vidorreta se crecieron y un triple de Jaime Fernández los situó 77-78 arriba quedando 7:00 para terminar el partido. Tras un breve intercambio de tiros libres, Jaime Fernández puso el 83-84 con un triple y un posterior acierto igualmente de tiro libre.

Eso sí, el juego no era fluido por parte de nadie y algunos hombres importantes se cargaron de faltas, como el mismo Jaime Fernández entre los visitantes y un poco antes Yurtseven y Mady Sissoko en el conjunto madridista. Cada error podía ser un castigo y de inmediato lo evidenció Van Beck con una floja entrada al aro y falta por frustración en ataque.

Aun así, reaccionó su equipo gracias a un triple de Abromaitis desde una esquina y que colocó el 90-89 a 2:40 de finalizar el encuentro. Pero en esos instantes vitales, el Real Madrid golpeó con una canasta fácil de Feliz en la zona y un mate de Deck al contraataque, con asistencia en largo de Campazzo tras haber atrapado un rebote fundamental en defensa.

94-89 reflejaba el marcador y el Tenerife perdió sus dos siguientes posesiones arriesgando en exceso, y entre medias Hezonja había fallado un mate al contragolpe por pasarse de frenada. La baza de un renqueante Patty Mills no daba el efecto deseado a los aurinegros, que para colmo sufrieron la irrupción de Feliz como referente en la parcela ofensiva.

Viéndose 96-89, parecía que el Real Madrid había allanado su triunfo, pero un nuevo triple de Jaime Fernández recortó distancias y más tarde Abromaitis taponó a Feliz en una entrada a canasta, dando continuidad a una pelota que acabó en mano de Doornekamp y éste clavó un triple desde un lateral para establecer el 96-95, quedando 14.0 para la bocina final.

Sacó de banda el equipo blanco y Lyles recibió falta, pero solo metió uno de sus dos tiros libres y dio oxígeno al Tenerife, que al volver de su propio tiempo muerto montó jugada para Jaime Fernández; éste mostró aplomo pese a ver avanzar el reloj, se zafó de Alberto Abalde y coló un triple de órdago para dejar 4.4 en una respuesta loca a la desesperada.

Tras otro tiempo muerto, el equipo de Scariolo fraguó esa intentona para Hezonja, que culminó su mala noche fallando su tiro lejano y siendo incluso medio taponado a su espalda por Joan Sastre. Este triunfo ubicó al Tenerife con 0-1 a su favor en el cómputo global de una eliminatoria al mejor de tres partidos, teniendo dentro de dos días un 'match ball'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 97 - LA LAGUNA TENERIFE, 98 (50-48, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (3), Abalde (5), Deck (11), Hezonja (12) y Yurtseven (10) --quinteto inicial--; Feliz (14), Maledon (13), Llull (-), Lyles (15), Krämer (7) y Sissoko (7).

LA LAGUNA TENERIFE: Mills (5), Huertas (7), Scrubb (8), Doornekamp (15) y Abromaitis (15) --quinteto inicial--; Fridriksson (4), Fernández (17), Sastre (-), Van Beck (17), Yebo (10), Alderete (-) y Bordón (-).

--PARCIALES: 26-21, 24-27, 25-23 y 22-27.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Manuel y Esteve.

--PABELLÓN: Movistar Arena.