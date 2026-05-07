La Laguna Tenerife falla a la Champions contra Rytas Vilnius

Laguna Tenerife - Rytas Vilnius, Final Four de la Champions FIBA en Badalona - FIBA

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife cayó (87-69) ante el Rytas Vilnius este jueves y se despidió de la 'Final Four' de la Champions FIBA que se está disputando en el Olímpico de Badalona, su semifinal contra el equipo lituano que llevó a remolque todo el partido y sin reacción.

Los de Txus Vidorreta firmaron una pobre actuación en el peor día, en busca de su tercera Champions, primera desde 2022, como uno de los clásicos de la competición. El novato Rytas Vilnius se llevó el billete que buscarán en la segunda semifinal el Unicaja de Málaga, vigente doble campeón, y el AEK Atenas.

El cuadro canario tiró de Marcelinho Huertas (21 puntos), pero el base brasileño, a sus casi 43 años, no fue suficiente ante el 2 de 16 en triples del equipo aurinegro. En general, al Canarias le costó un mundo anotar, en gran parte también por la intensa defensa que sí puso en práctica el equipo lituano. Además, Jerrick Harding (29 puntos) eclipsó a la estrella rival y estuvo más acompañado.

Speedy Smith y Jordan Caroline sumaron también para un Rytas Vilnius que fue siempre por delante en el marcador. Huertas fue el único metido en faena desde el inicio, una mala versión de La Laguna Tenerife pese a la cual llegaron vivos al descanso (40-34). En la reanudación, el base y Fran Guerra remaron en medio del pique entre compañeros de Giorgi Shermadini y Patty Mills.

Malas sensaciones, problemas de faltas, nada pintaba bien para los de Vidorreta, incapaces de meter algo de miedo a un rival que mostró sus dudas. Un triple de Caroline sacó del bache temporal a los suyos y Harding recuperó también su acierto, mientras la defensa lituana se encargaba de pasar factura a un Huertas que optó por la guerra en solitario. Con el marcador de nuevo muy en contra, la fe aurinegra se derrumbó en un último cuarto de frustración.