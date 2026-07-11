La Laguna Tenerife ficha a Ethan Happ para las dos próximas temporadas

Archivo - Ethan Happ of Dreamland Gran Canaria in action during the ACB Liga Endesa, match played between FC Barcelona and Dreamland Gran Canaria at Palau Blaugrana on May 05, 2024 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife ha fichado para las dos próximas temporadas al jugador estadounidense Ethan Happ, pívot de 30 años y 2,08 metros de altura, cuya llegada "suma aún más solidez a la plantilla", según ha informado este sábado el club canarista en su página web.

Nacido el 7 de mayo de 1996 en Milan, Illinois (EE.UU.), pero con pasaporte normacedonio, Happ conoce ya la Liga Endesa por sus etapas previas en Río Breogán, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket y Recoletas Salud San Pablo Burgos, acumulando así 100 partidos en total.

"El curso pasado promedió 12,6 puntos, 6,5 rebotes (tercera mejor media de la Liga Endesa) y 2,2 asistencias en los 25 encuentros disputados, además de registrar la mejor media de recuperaciones de la competición, con 1,9 robos por partido; y el sexto mejor registro en cuanto a valoración, con 17,3 créditos por encuentro", dijo el Tenerife.

Esa nota de prensa aurinegra señaló que Happ "tuvo una destacada trayectoria en la NCAA, coincidiendo con su periplo universitario con los Badgers de Wisconsin, entre 2015 y 2019, con medias de 15,4 puntos y 8,4 rebotes y varios hitos de mucho mérito".

"Happ ha sido uno de los pocos jugadores capaces de entrar en el selecto club de los que han alcanzado al menos los 2.000 puntos, los 1.000 rebotes y las 400 asistencias en la División I de la NCAA", añadió el mismo comunicado del Tenerife.

"Además, fue galardonado con el Kareem Abdul-Jabbar Award al mejor pívot universitario de todo el país en su año sénior, el mismo año en el que fue distinguido con el Pete Newell Big Man Award por la Asociación Nacional de Entrenadores e incluido en el Segundo Mejor Equipo All American, justo antes de dar el salto al baloncesto europeo", se indicó.

Inició entonces un periplo por el 'Viejo Continente' en el Olympiacos griego, en los italianos Vanoli Cremona, Fortitudo Bologna y Dinamo Sassari, y en el MHP Riesen Ludwigsburg alemán, con el que consiguió el tercer puesto en la Basketball Champions League del curso 2021-22.

Happ, que es internacional con Macedonia del Norte, ha promediado 12 puntos, 6,3 rebotes, 2,1 asistencias y 1,9 recuperaciones de balón para una valoración de 15,8 créditos en su centenar de partidos en la Liga ACB.