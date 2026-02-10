Laia Aleixandri estará 10-12 meses de baja tras operarse la rodilla

Archivo - Laia Aleixandri Lopez of FC Barcelona in action during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 League Phase MD3, football match played between FC Barcelona and OH Leuven at Johan Cruyff Stadium on November 12, 2025 in Sant Joan Despi, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española del Barça Femení Laia Aleixandri estará entre 10 y 12 meses de baja tras ser intervenida en la rodilla derecha de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en el partido de Copa de la Reina contra el Real Madrid.

"La cirugía ha ido a cargo del doctor Joan Carles Monllau, en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo previsto de recuperación será de alrededor de 10-12 meses", anunció el club blaugrana.

Así, la central blaugrana, que ha sido intervenida este martes de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, abre un largo periodo de reposo, primero, y recuperación para intentar volver a los terrenos de juego a finales de año, si todo va de la mejor manera, o principios de 2027.

La central se lesionó durante la primera mitad del encuentro ante el Real Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, disputado este jueves en el Estadio Alfredo di Stéfano y que terminó 0-4 para las 'culers'.

Aleixandri tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas después de hacerse daño aparentemente sola en un intento de cortar un balón hacia la delantera francesa Naomie Feller cuando apenas se había disputado el primer cuarto de hora de partido.