Laia Aleixandri tiene roto el ligamento cruzado anterior y deberá operarse la rodilla derecha

Laia Aleixandri Lopez of FC Barcelona in action during the Spanish Women Cup, Copa de la Reina, Quarterfinal match between Real Madrid and FC Barcelona at Alfredo Di Stefano stadium on February 05, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora internacional española del Barça Femení Laia Aleixandri sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operada en los próximos días, según confirmó este viernes el club blaugrana tras las pruebas médicas realizadas.

"Las pruebas realizadas este viernes han confirmado que la jugadora del primer equipo Laia Aleixandri tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Será operada en los próximos días. Al finalizar la intervención se aportará un nuevo comunicado médico", señaló la entidad en el parte médico.

La central se lesionó durante la primera mitad del encuentro ante el Real Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola, disputado este jueves en el Estadio Alfredo di Stéfano y que terminó 0-4 para las 'culers'.

Aleixandri tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas después de hacerse daño aparentemente sola en un intento de cortar un balón hacia la delantera francesa Naomie Feller cuando apenas se había disputado el primer cuarto de hora de partido.