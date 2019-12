Laia Sanz: "Este año tocaría un 'Top 10', pero un 'Top 15' estaría muy bien"

Publicado 16/12/2019 11:59:51 CET

La piloto de rallys Laia Sanz (Gas Gas) ha señalado este lunes respecto a su décimo Rally Dakar, que se disputará en Arabia Saudí del 5 al 17 de enero, que a tenor de su mejora física respecto al año pasado, cuando fue duodécima, le tocaría hacer un segundo 'Top 10' pero que su objetivo real es el 'Top 15'.

"Este año tocaría un 'Top 10' pero no es así, pasan muchas cosas en el Dakar, hay muchos equipos oficiales y ha crecido todo mucho. Hay pilotos jóvenes que van muy rápido. Es un Dakar un poco más navegado y me puede dar más opciones contra pilotos más rápidos, pero un 'Top 15' estaría muy bien", reconoció en rueda de prensa.

Sanz, que fue duodécima en 2019 pese a ir a última hora a la carrera por un proceso febril y una enfermedad que le tuvo mucho tiempo parada, persigue el objetivo de terminar los diez Rally Dakar en que habrá participado --lleva nueve de nueve--, desde su debut en 2011 y siendo la novena posición de 2015 su mejor posición, y la mejor conseguida nunca por una mujer.

"El primer objetivo es terminar, nunca es fácil. Y me haría ilusión porque ningún piloto español ha terminado 10 de 10, sería muy chulo y un éxito. Pero intentaré estar entre los quince primeros otra vez, no me conformaría con un 25 lugar para acabar, el objetivo es estar lo más arriba posible porque soy ambiciosa", se sinceró.

La catalana cree que el factor suerte ha ayudado para poder terminar todos sus Dakares, pero matizó que se lo ha tenido que trabajar. "Me conozco muy bien a mí misma, sé mis límites, sé que hay días que hay que perder tiempo e ir tranquila. También soy tozuda y todo hace que haya ido tan bien hasta ahora", reconoció.

Además, llegar en buen estado físico le hace tener mucha ilusión de cara a esta cita, que debuta en Arabia Saudí. "Este año tocaría hacerlo algo mejor pero ya firmaría otro duodécimo lugar. Estoy contenta por ir al Dakar con mucha ilusión y en una situación mucho mejor que el año pasado. Pero puedo estar muy orgullosa del recorrido hecho y de estos diez Dakar", aseguró.

Sobre Arabia Saudí, comentó que le gustaría que no hubiera restricciones ni obligaciones, como vestir pantalón largo o la prohibición de beber alcohol para los mecánicos, pero sobre todo espera ser un ejemplo y ayudar a que el país árabe cambie de mentalidad respecto al trato y derechos de las mujeres.

"Espero que podamos ayudar a abrir la mentalidad del país, que quiere abrirse al turismo. Que haya mujeres competitivas en la carrera más dura del mundo espero que pueda ayudar, me sentiría contenta", se sinceró.

A nivel deportivo, de recorrido, espera que Arabia Saudí ayude a llevar al Dakar a sus orígenes en África, con más navegación y un recorrido más propicio a su estilo de pilotaje. "Se me da bien el tener un planteamiento tranquilo de carrera, de no cometer errores. Que haya más navegación, me perderé como todos pero intentaré hacerlo lo menos posible y me da más opciones contra gente que a golpe de gas es más rápida que yo", apuntó.

"No tuve la oportunidad de correr en África, me hubiera gustado mucho. Respecto al de Sudamérica, este será algo más africano. En Sudamérica encontrabas público, aquí lo dudo. Si tiene más navegación y espero un Dakar más a a la aventura, espero", aportó.

También cambia de equipo, de KTM a Gas Gas, aunque es más bien un "cambio de color", ya que Gas Gas forma parte del grupo austriaco. "Fue un cambio de última hora, me sorprendió, si soy sincera. Pero es un cambio muy positivo. Gas Gas entró a formar parte del grupo KTM y me eligieron como embajadora, me sorprendió pero es un honor porque es positivo que te cojan como imagen de marca. Es un cambio de color, de imagen. Gas Gas es grupo KTM y la moto de rally ya la conozco, voy con todas las garantías y con el mismo mecánico", celebró.

Sobre Fernando Alonso, que debuta en coches con Toyota, aseguró que le será complicado el debut. "Talento tiene, pero está acostumbrado a luchar por las décimas y vamos a ver, pero tiene a un gran copiloto (Marc Coma) al lado. Pero no es fácil. Pilotos como Loeb o Sainz les ha costado el primer año, será interesante ver lo que es capaz de hacer", aportó.