Laia Sanz correrá el Dakar 2022 con un Mini X-Raid: "Me lanzo a una nueva aventura"

La catalana, once veces finalista en motos, debuta en coches con Maurizio Gerini de copiloto

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La piloto Laia Sanz debutará en el próximo Rally Dakar 2022 en la categoría de coches, después de once participaciones y finalizaciones en moto con un noveno puesto histórico incluido, de la mano del potente equipo X-raid y un Mini All4 Racing con el que confía para lanzarse a una "nueva aventura".

"KH7 y Laia Sanz escribirán una nueva página de su exitosa historia cuando la 44ª edición del Rally Dakar arranque sus motores el próximo 1 de enero. Tras 11 participaciones en motos, la piloto española debutará en coches a bordo de un MINI ALL4 Racing del prestigioso preparador alemán X-raid", comunicó su equipo de prensa.

Sanz, de nuevo acompañado por la marca de limpiadores del hogar KH7, aseguró que era el momento de cambiar las motos por el coche. "Después de 11 ediciones, creo que he conseguido cosas que no habría imaginado antes de participar en mi primer Dakar. Han sido grandes resultados, vivencias muy buenas, pero también duras, y creo que por muchas cosas era el momento de hacer un cambio. Durante mi carrera deportiva, siempre me ha gustado salir de la zona de confort y ahora me lanzo a una nueva aventura", explicó la catalana.

"Va a ser en coche, con un MINI 4x4 de X-raid y me hace mucha ilusión. Creo que este vehículo me da garantías de no tener problemas, de hacer un buen debut y, sobre todo, de intentar acabar el Dakar, aprender lo máximo posible y tratar hacerlo lo mejor posible", añadió Sanz, que ya se inició como piloto de coches en la Extreme-E, con un vehículo eléctrico.

Como habitual del 'Top 20' del Rally Dakar en motos, es la única mujer que terminó novena en la clasificación absoluta, en 2015, y la única entre todos los pilotos españoles que terminó sus 11 participaciones seguidas en moto. Además, recientemente ha alcanzado la cifra de 20 títulos mundiales --14 de Trial Femenino y 6 de Enduro Femenino--.

Ahora intentará repetir estos éxitos en las cuatro ruedas. Laia Sanz tendrá como copiloto al también 'motard' Maurizio Gerini. El italiano, de 36 años, acumula cuatro participaciones en el Dakar, en las que ha logrado dos victorias de la categoría Maratón (2018 y 2019), un 14º puesto (2019) como mejor resultado en la general y una 11ª posición (2020) como mejor actuación en una etapa.

Además, Gerini ha sido tres veces campeón de Italia de Enduro (2008, 2014 y 2017) y campeón de Italia de Motorrally (2017). "Tiene bastante experiencia en moto y es un gran navegador", apuntó Laia Sanz sobre su primer copiloto en un Rally Dakar que será histórico para ella.

Su debut en coches en el Dakar será con un potente MINI ALL4 Racing. No obstante, la primera prueba en la que Laia Sanz pilotará su Mini con los colores de KH7 será en el Ha'il International Rally, puntuable para la Copa del Mundo FIA de Cross Country y que se disputará del 6 al 11 de diciembre en Arabia Saudí.

"De cara a preparar el debut en coches en el Dakar, vamos a competir en Hail, donde esperamos empezar a compenetrarnos y sumar kilómetros que serán muy importantes para llegar con algo de rodaje a la línea de salida del próximo 1 de enero. Esta prueba se disputa en una zona y un terreno similares a los que nos encontraremos en el Dakar y es por eso que estaremos allí", comentó.