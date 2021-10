Laia Sanz correrá el próximo Dakar en coche

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz confirmó este jueves que disputará en coche la próxima edición del Rally Dakar después de 11 participaciones en moto y aseguró que fue una "decisión difícil" después de tantos años en las dos ruedas.

"Ha sido una decisión difícil. Han sido muchos años, pero creo que era el momento ideal para hacer un cambio. Los dos últimos años no han sido nada fáciles con el tema de la salud y no los he disfrutado tanto, y ahora es un momento ideal para hacer un cambio", dijo Sanz tras inaugurar las nuevas instalaciones de KH7.

La catalana, que inició su andadura en el Dakar en el año 2011, alcanzó la meta en todas ellas y en 2015 estableció la mejor clasificación de una mujer en motos al acabar novena absoluta. Sanz lo dejó claro este jueves.

"Te das más cuenta del riesgo y, además, los dos últimos años no han sido nada fáciles por el tema de salud. Probablemente no haya llegado al Dakar tan preparada como me hubiese gustado y no lo he disfrutado tanto. Al final no tengo 20 años y es un momento ideal para empezar a hacer un cambio. Seguro que lo echaré de menos, pero viene una época de aprender y vivir cosas nuevas que me motiva mucho", admitió la 19 veces campeona del mundo.

Probablemente una de las mayores alegrías de la temporada para Sanz ha sido el título de Campeona del Mundo de Trial Femenino por 14ª vez, conseguido hace menos de tres semanas. Su próximo objetivo es el Mundial de Enduro, donde podría conseguir su sexto título en esta especialidad (15-17 de octubre) y alcanzar la mágica cifra de 20 entorchados mundialistas.

"El título de campeona del mundo de trial era un objetivo muy difícil y bonito al mismo tiempo y estoy súper orgullosa de haberlo conseguido. Ha sido un año en el que he sufrido mucho y creo que todavía le doy más valor. Aún queda el Mundial de Enduro que está en juego, así que espero que vaya muy bien la última carrera y poder cerrar una temporada brutal", aseguró.