Laia Sanz: "Es un gustazo callar alguna boca cuando haces un buen Dakar"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz ha reconocido que muchas veces en su carrera ha tenido "la sensación de tener que demostrar más" que sus compañeros hombres para ser respetada, además de confesar que ser una referente le hace "más ilusión que los títulos conseguidos", y ha asegurado que es "un gustazo callar alguna boca" cuando hace un buen Dakar".

"Cuando era más pequeña los comentarios me afectaban, pero con el tiempo aprendí a transformar esos comentarios en motivación. Siempre he pensado que es un gustazo, cuando haces un buen Dakar, callar alguna boca", señaló durante el acto 'Mujeres entre hombres: la aventura del Dakar' del Congreso Deporte en Positivo del diario AS, moderado por la redactora Carmen Ruiz.

Además, reconoció que en alguna situación notó la incomodidad de algunos después de que consiguiese ganar a los chicos. "Cuando era niña no me daba cuenta porque los comentarios no venían de los niños, sino de los padres. Mi padre se daba cuenta y ahora me cuenta esos comentarios. En el Dakar, por ejemplo, algún piloto chico, alguno bastante rápido, lo primero que hacía era ver si yo estaba delante o detrás en la etapa", desveló.

"La sensación del primer año en el Dakar era 'mira qué maja la chica esta', pero cuando empiezas a ir rápido, ya no gusta tanto. En moto, a base de resultados, me han respetado mucho mis compañeros, porque saben lo difícil que es estar ahí. En el Dakar siempre me he sentido muy respetada. Es verdad que he tenido que hacerlo muy bien para llegar a ese punto, pero me siento muy bien, me siento querida por los compañeros y respetada", añadió.

Además, contó una anécdota que le sucedió con un jefe de equipo durante el Mundial Junior. "Era la única chica y había conseguido algún podio. Para mí era mi motivación medirme con los chicos, hacerlo bien. Llegó un punto en el que me faltaba algo en la moto y se lo pedí al equipo, y ellos me decían 'para ganar a las chicas, ya es suficiente'. Me cabreaba, este tipo de comentarios durante mi carrera los he tenido que escuchar muchísimo", subrayó.

Además, afirmó que ha "normalizado" ser una mujer entre hombres. "Cuando empecé, a pesar de ser siempre la única, para mí era un juego. Era algo normal, todos mis compañeros eran chicos y así ha sido gran parte de mi vida. Y ahora, por suerte, las cosas van cambiando porque cada vez hay más mujeres en el mundo del motor. Me alegra mucho ver un vivac del Dakar lleno de mujeres, no solo pilotos, también copilotos y cargos importantes en los equipos, ingenieras, mecánicas... Me alegra mucho ver esta evolución que ha hecho el mundo del motor desde que yo empecé", manifestó.

La catalana también reconoció que le emociona ser una pionera del deporte. "Me hace más ilusión esto que los títulos conseguidos. Para mí es una satisfacción muy grande ver que la generación que viene detrás lo tiene un poco más fácil que yo lo tuve. Y, en parte, algo culpable debo ser, porque creo que he logrado cambiar alguna mentalidad. Cuando empecé, normalmente los padres dejaban solo ir en moto al niño. En mi casa tuve la suerte de que eso no fue así y creo que abrí un poco el camino. Y también abrí la mente de muchos padres, que empezaron a ver que esto también podía ser un deporte para mujeres. El deporte en general ha hecho un cambio muy grande en los últimos años", indicó.

"En la moto me costó mucho abrirme camino, pero tras años, pude dedicarme plenamente al Dakar. Es verdad que esta transición a las cuatro ruedas cuesta mucho, a pesar del palmarés que tengo y de haber demostrado de sobra ser un piloto fiable. En el Dakar cuesta mucho estar en la línea de salida, pero también a los chicos. A veces he tenido la sensación de tener que demostrar más que mis compañeros", continuó.

"EL CAMBIO DE ARABIA SAUDÍ DESDE LA LLEGADA DEL DAKAR ES RADICAL"

En otro orden de cosas, explicó las diferencias de correr el Rally Dakar en motos y en coches. "En moto quizá dependes más de tu propio trabajo. En el mundo de los coches sí que ha habido algún momento de un poco de impotencia, de saber que lo puedo hacer bien pero que falta la oportunidad de poder demostrarlo. Es complicado y quizás haya habido algún momento de desánimo, pero es un sueño que tengo. Soy bastante perseverante y no voy a parar hasta encontrar esa oportunidad para ver hasta dónde puedo llegar en coche", expresó.

Además, rememoró su noveno puesto en el Dakar 2015. "Fue algo histórico. También hice una quinta posición de etapa que estuvo, además, no muy lejos de poder ganar la etapa. Fue brutal y fue el mejor momento de mi carrera, pero me quedo con la constancia de tantos años de estar ahí en el Dakar. He hecho 11 Dakars en moto y ocho veces entre los 20 primeros, acabando siempre. Las cosas no son fruto de un solo resultado, sino de muchos años de estar ahí batallando", expuso.

Por otra parte, reconoció que le "dolió mucho" el abandono de la edición de 2025, el único de su carrera, por la deformación en las barras antivuelco del coche. "Con el tiempo lo ves y me hace valorar más haber acabado siempre hasta ahora. Al principio lo pasé mal, pero ahora es motivación para el año que viene", dijo, y desveló que está trabajando para "tener un buen proyecto para el próximo Dakar". Este año estoy haciendo el Campeonato de España de Rallys. No es mi especialidad, pero me viene muy bien para entrenar y mantenerme activa. Pero, sobre todo, después de cómo acabó el Dakar pasado, tengo más ganas que nunca y la motivación alta para volver ahí. Todavía no lo tenemos del todo cerrado, pero hay cosas buenas. Ojalá podamos estar ahí en condiciones para dar guerra", deseó.

Sobre Arabia Saudí, donde se celebra el 'raid', considera que ha experimentado cambios positivos con la llegada de la prueba. "Nos criticaron un poco por el hecho de ir ahí a correr. Pero al final, lo que he visto en Arabia, desde el primer año que fuimos, es un cambio muy grande, parece otro país. Yo creo que en parte, eventos como el Dakar, ayudan. El cambio desde hace seis o siete años es radical. Ahora ves a las chicas solas en los restaurantes, que antes no. Ya no hay colas en los restaurantes diferentes para hombres y mujeres. Las mujeres conducen, cada vez van más destapadas... Este tipo de cosas hacen abrir mentes y cambiar las cosas", apuntó.

Por último, dio un consejo a las niñas y los niños que quieran dedicarse al mundo del motor. "Yo le diría que si algo te gusta, vayas a por ello. No solo el trabajo te permite llegar, pero te puede ayudar mucho; necesitas talento, unas aptitudes, una mentalidad. Yo nunca me hubiese imaginado llegar aquí. Si algo te gusta mucho, le pones mucho interés, a veces te puedes sorprender a ti misma", finalizó.