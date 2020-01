Laia Sanz: "Me he comido una piedra que me ha catapultado"

Publicado 06/01/2020 15:28:04 CET

La pilota española Laia Sanz (GasGas) ha lamentado la caída sufrida en la segunda etapa del Rally Dakar, en la que se ha "comido una piedra" que le ha "catapultado" hacia el suelo, y ha explicado que la peor consecuencia de este incidente es que el martes saldrá "muy atrás".

"Hoy ha sido un día de polvo. Yo salía bastante delante y ya estaba dentro de la nube de polvo. La visibilidad era muy mala. Hacia el kilómetro 30, en una zona pedregosa, en plena curva estaba girando, he bajado un momento la vista para ver el 'roadbook' y me he comido una piedra que me ha catapultado", narró Sanz en declaraciones facilitadas por su equipo.

El percance provocó que la barcelonesa perdiera mucho tiempo en la especial hasta finalizar en 38º lugar, a 43 minutos y 52 segundos de Ross Branch KTM), vencedor de la etapa. En la general, Sanz desciende hasta la 29ª posición con más de una hora perdida respecto al liderato de Sam Sunderland (KTM).

"Lo que peor me sabe de la caída no es el tiempo que he perdido, sino que mañana saldré muy atrás y, si seguimos entre cañones y con este polvo, me costará tres días volver a situarme donde me toca. Espero encontrarme bien porque al enfriarse el golpe me duele bastante la cadera", alertó.