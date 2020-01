Publicado 09/01/2020 18:33:42 CET

Rally/Dakar.- Laia Sanz: "No he ido muy rápido, pero estoy contenta"

La piloto española Laia Sanz (Gas Gas) ha asegurado este jueves tras finalizar en 26ª posición la quinta etapa del Rally Dakar, disputada entre Neom y Ha'il sobre 353 kilómetros de especial, que está "contenta" de haber llegado a meta pese a no ir muy rápida, en una estrategia que alargará hasta ver el momento idóneo de apretar.

"Sin tomar demasiados riesgos, he llevado un ritmo seguro. No he ido muy rápida, pero estoy contenta de estar aquí. Si las etapas van a ser así, van a pasar muchas cosas, de modo que a continuar por el mismo camino mañana", auguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

La piloto de Soficat Xerox añadió que terminó "cansada" esta etapa. "Ha sido una etapa muy dura, con unos últimos 200 kilómetros muy físicos y machacones. Era todo fuera pista en arena, con vegetación y muchos baches, todo muy rápido y delicado porque era fácil tener una caída", comentó.

Sanz adoptará una estrategia conservadora que le ayude en estas duras etapas, con "cabeza y prudencia" sobre su Gas Gas RC 450F. Pese a terminar a 28:27 minutos de Toby Price, vencedor del día, ella se mostró satisfecha. "Estoy contenta, porque no me encuentro muy lejos de los hombres con los que lucho. El resultado no es súper, pero es lo que tengo que ir haciendo a partir de ahora, ya que esto será muy largo", vaticinó.

"El día que pueda, apretaré más, pero por ahora hay que tener paciencia", afirmó la barcelonesa. En la clasificación general ganó otro puesto para situarse en la 23ª posición, a 13 minutos del 'Top 20'. Eso sí, está a una hora el 'Top 15', uno de los objetivos que persigue.