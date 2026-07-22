Laia Sanz regresa a la competición en la Baja Aragón y abre "la fase definitiva de preparación hacia el Dakar"

Archivo - La piloto española Laia Sanz, del EBRO Audax Motorsport, en el Rally de Portugal. - EBRO - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz, del equipo EBRO Audax Motorsport, regresará a la competición en la Baja España Aragón, que arranca este viernes hasta el domingo, después de una lesión en el tobillo y para "abrir "la fase definitiva de preparación hacia el Dakar" 2027.

El EBRO Audax Motorsport retoma su calendario de competición en la Baja España Aragón, que se celebrará en Teruel del 24 al 26 de julio y será el escenario para contrastar las evoluciones técnicas realizadas en el EBRO s800 XRR durante los últimos meses de trabajo en fábrica.

Para Laia Sanz, esta cita supone la vuelta a la acción tras la intervención programada en el mes de abril para solucionar las dolencias en el tendón del peroneo corto y el ligamento peroneoastragalino anterior de su pie derecho. La de Corbera de Llobregat decidió pasar por quirófano tras el Rally de Portugal, porque "arrastraba molestias acumuladas" de su etapa en moto y "era prioritario solucionarlo para afrontar con plenas garantías la segunda mitad del año".

"El proceso de rehabilitación ha exigido disciplina, pero las sensaciones son muy buenas. Los test realizados la semana pasada confirmaron que el tobillo responde perfectamente a las exigencias físicas del pilotaje, lo que demuestra que la planificación médica fue totalmente acertada", agregó.

Sanz competirá por primera vez en esta prueba con un coche de la categoría reina. "Tras el parón de estos meses, nos irá muy bien para recobrar el ritmo competitivo y abrir la fase definitiva de preparación hacia el Dakar. Me hace mucha ilusión volver a correr en casa con toda la afición apoyando", sostuvo.

Será la quinta participación de Laia Sanz en la cita aragonesa. En su historial destacan una octava y una séptima posición en prototipos ligeros (2023 y 2025, respectivamente), además de dos quintos puestos absolutos en moto (2014 y 2015) que siguen siendo el mejor resultado femenino de la historia de la prueba.

"Aunque por mis características siempre tengo preferencia por las carreras en el desierto, con mucha dureza y varios días de competición, el formato de la Baja Aragón nos ofrece un reto diferente. El ritmo de sprint nos obligará a buscar la máxima efectividad desde el primer kilómetro. Será un ejercicio excelente para exprimir el rendimiento del EBRO s800 XRR y seguir acumulando datos en condiciones reales, que es siempre el banco de pruebas más exigente posible", concluyó.