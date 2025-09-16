Laia Sanz será la piloto del equipo oficial EBRO en el Rally Dakar 2026

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La piloto española de rallys Laia Sanz será la piloto oficial del equipo español EBRO, que dos meses después de anunciar su regreso al Rally Dakar ha confirmado a la catalana, la mujer más laureada del motorsport, como piloto oficial y encargada de ponerse al volante del prototipo T1+ con el que la marca automovilística española competirá en la máxima categoría del Rally Dakar 2026.

Según detalla EBRO en un comunicado, la piloto de Corbera se une al equipo para aportar su "talento, competitividad y experiencia" en la prueba de referencia del Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC). "Esta incorporación refuerza la visión de EBRO de crear un proyecto sólido con grandes aspiraciones de futuro que enlace directamente con su legado histórico", asegura la marca.

"Afronto esta nueva etapa con muchísima ilusión. Es una gran oportunidad para mí y también un gran desafío. EBRO es una gran marca con mucha historia en el automovilismo español y para mí es un honor que me hayan escogido para empezar este proyecto en el Dakar. Creo que compartimos muchos valores, también la pasión y el objetivo de crecer juntos y con muchísimas ganas de comenzar a probar el coche", reconoció Laia Sanz.

"No podíamos imaginar una mejor embajadora para este proyecto", aseguró el CEO de EBRO Motors, Pedro Calef. "Laia Sanz representa todos los valores que queremos proyectar: espíritu de sacrificio, trabajo en equipo, valentía y determinación. Su experiencia en el Dakar es inigualable y su espíritu competitivo es exactamente lo que necesitamos para llevar el nombre de EBRO al primer plano", añadió.

Laia Sanz despuntó en el motociclismo, logrando 20 títulos mundiales --14 en trial y 6 en enduro-- y dejando su impronta en el Rally Dakar, donde en 2015 firmó la mejor clasificación de la historia para una mujer en motos, con un noveno puesto absoluto. Además, logró 11 victorias en el apartado femenino de motos. Ningún otro piloto español, hombre o mujer, ha logrado encadenar tantas ediciones finalizadas de forma consecutiva: 14 de 15 participaciones.

En 2022 apostó por los coches y su actuación más destacada en esta disciplina llegó en el Rally Dakar 2024, al terminar 15ª absoluta, 3ª de la categoría 4x2 y primera mujer de la clasificación. Paralelamente, Laia Sanz ha sido dos veces subcampeona del Extreme E, consolidando así su versatilidad y talento en cualquier terreno.

"La incorporación de Laia Sanz confirma las aspiraciones del equipo de luchar por un puesto destacado en la clasificación y consolida el proyecto de EBRO como una de las iniciativas más ilusionantes del panorama deportivo nacional", recalca EBRO.

Los ingenieros y mecánicos se encuentran ultimando los detalles del vehículo de competición que iniciará en los próximos días sus primeros kilómetros de test antes de debutar en el Rally de Marruecos, última prueba del W2RC, que se disputará entre el 12 y 17 de octubre, antes de la gran cita del Rally Dakar en enero.