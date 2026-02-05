Laila Edwards agradece a Travis Kelce por financiar el viaje de su familia a Milán-Cortina 2026

February 5, 2026, Cortina D'ampezzo, Italy: Edwards Laila (usa),Cajanova Sara (cze) during the Winter Olympic Games, Milano Cortina 2026, at the Milano Rho Ice Hockey Arena, on February 5, 2026 in Milano, Italy - Europa Press/Contacto/Federico Manoni

MILÁN (ITALIA), 5 Feb. (dpa/EP) -

La deportista estadounidense Laila Edwards ha agradecido a su compatriota Travis Kelce, estrella de la NFL, por ayudar a su familia a verla hacer historia en Milán-Cortina d'Ampezzo, siendo la primera mujer negra en competir con la selección de Estados Unidos en hockey sobre hielo durante unos Juegos Olímpicos.

Los padres de Laila Edwards lanzaron una campaña de micromecenazgo para pagar los vuelos y el alojamiento. Una donación de 10.000 dólares del jugador de los Kansas City Chiefs y de su hermano Jason, exjugador también de la NFL, les permitió recaudar más de 60 000 dólares. Eso significa que 14 miembros de la familia han podido viajar a Milán.

"He sido una gran admiradora suya desde que era pequeña", declaró Edwards a los periodistas sobre Travis Kelce, que está prometido con la cantante Taylor Swift. "Somos de la misma ciudad natal [en Ohio]. Era un tipo muy grande y popular. Es un gran deportista, pero he descubierto que es aún mejor persona, lo cual es realmente genial", añadió.

Luego admitió sentirse feliz por ser una pionera en los JJ.OO., cuya ceremonia de inauguración se celebrará este mismo viernes. "Es lo que más me gusta. Es mi mayor motivación. Es genial que toda la gente me diga que les he allanado el camino", afirmó Edwards finalmente.