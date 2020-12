Los Lakers frustran el debut navideño de Luka Doncic

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Angeles Lakers derrotaron en la madrugada de este sábado a los Dallas Mavericks (138-115) en el partido más atractivo del 'Christmas Day' en la NBA, un duelo decidido gracias al tándem formado por LeBron James y Anthony Davis, autores de 22 y 28 puntos respectivamente, quienes apagaron la buena actuación de Luka Doncic, mientras que los Clippers lograron su segunda victoria del curso ante los Nuggets (120-108).

En el Staples Center, los vigentes campeones estrenaron su casillero de triunfos este curso venciendo a los Mavericks con gran autoridad. Los angelinos dominaron el duelo de principio a fin y LeBron James volvió a estar a la altura. El estadounidense alcanzó su décimo triunfo en esta jornada tradicional navideña, un registro que le permite igualar el récord de su amigo Dwyane Wade.

Además de los 22 puntos, James firmó 10 asistencias y 7 rebotes en 31 minutos de juego y sólo fue superado en su propio equipo por Anthony Davis, que aportó 28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 2 robos para frenar el ímpetu anotador de Luka Doncic, cuyo debut en el día de Navidad se vio eclipsado por la derrota.

El exjugador del Real Madrid, que logró 27 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, también se topó con una gran actuación de Montrezl Harrell, que salió desde el banquillo para firmar 22 unidades. Lo de Dennis Schroder también fue determinante para los Lakers, excepcional en la dirección con 6 asistencias y -además- 18 tantos.

El español Marc Gasol, que jugó casi 20 minutos, sumó 2 puntos, los primeros que hizo como 'laker' y también cosechó 9 rebotes en el triunfo del equipo dirigido por Frank Vogel. Sin embargo, el de Sant Boi sigue en busca de las sensaciones que le otorguen más regularidad en su juego, sobre todo en la faceta anotadora, como parte de su adaptación.

Por otro lado, los Angeles Clippers de Serge Ibaka continúan en la senda de la victoria al imponerse a Denver Nuggets por 121-108 gracias a una marca sensacional desde el perímetro (19 triples de 38 intentos). El mejor fue Paul George con 23 puntos y 9 asistencias, aunque Kawhi Leonard, Nicolas Batum y el hispano-congoleño Ibaka también fueron importantes.

Ibaka acabó el duelo con 15 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. En el bando contrario, Nikola Jokic rozó el triple-doble y el exmadridista Facundo Campazzo apenas pudo disputar tres minutos en su segundo partido oficial como jugador de la NBA.

Además, New Orleans encajó su primera derrota de la temporada tras caer 111-98 en el American Airlines de Miami. Los Pelicans, que arrancaron el curso ganando a los Raptors, no estuvieron tan acertados este viernes en un partido que no contó con la participación del español Willy Hernangómez. El madrileño estuvo -otra vez todo el choque- sentado en el banquillo y apunta a otra temporada con pocas oportunidades pese al cambio de aires.

Zion Williams, con 32 puntos, y Brandon Ingram, con 28, fueron los mejores en los Pelicans, aunque su aportación fue insuficiente para frenar a la franquicia de Florida. El más destacado en Miami fue Duncan Robinson, especialmente inspirado desde el perímetro con siete triples y cinco rebotes para un total de 23 unidades, así como Goran Dragic (18 puntos).

--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.

MARC GASOL: 2 puntos y 9 rebotes.

SERGE IBAKA: 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 tapón.