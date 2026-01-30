LaLiga y la AECC se unen en la campaña solidaria 'Brazaletes de la Esperanza' - LALIGA

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se unirán durante las próximas jornadas, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el próximo 4 de febrero, en la campaña 'Brazaletes de la Esperanza', una iniciativa que celebra su tercer aniversario bajo el lema 'El símbolo que nos une' con el objetivo de visibilizar a los afectados por esta enfermedad.

Así, LaLiga desarrollará distintas acciones durante las jornadas 22 y 23 de LaLiga EA Sports y las jornadas 24 y 25 de LaLiga Hypermotion, así como en LaLiga Genuine Moeve, que disputará este fin de semana su segunda sede de la temporada en Cádiz.

Durante estas jornadas, los jugadores de los clubes de LaLiga saltarán al terreno de juego con un brazalete de color verde "como un símbolo de esperanza, acompañamiento y unidad frente al cáncer". Esta cinta verde también será lucida por los cuerpos técnicos, árbitros y medios de comunicación.

"El objetivo de esta acción es convertir el brazalete en un símbolo compartido que ayude a visibilizar la enfermedad y a poner el foco en la importancia de una atención más humana, cercana e integral para las personas con cáncer y su entorno, utilizando el deporte y su capacidad de alcance social como elemento de unión y concienciación", señaló LaLiga.