LaLiga afirma que el Barça se recuperará "con total seguridad": "Con el Camp Nou son 70-80 millones más al año"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, defendió este viernes que el FC Barcelona se recuperará económicamente y volverán a la regla 1:1 para incorporar jugadores "100% seguro, con total seguridad", teniendo en cuenta que cuando regresen al nuevo Spotify Camp Nou pasarán a ganar "70-80 millones de euros" más al año.

"Estoy convencido de que van a arreglar la situación, lo va a superar 100% seguro, aunque no es tan sencillo. Lo va a superar con total seguridad. Está funcionando sin su campo, y eso es dinero que se pierde, hablamos de 70-80 millones de euros al año. La incógnita es cuándo va a ocurrir. No sabemos cuándo entrarán en la regla 1:1, pero lo van a hacer", dijo Gómez en el evento de presentación de los Límites de Coste de Plantilla Deportiva de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion tras el mercado de verano.

Según estos datos, el Barça ha visto disminuido su límite salarial en 112 millones, hasta los 351 millones, aunque es un bajón que responde al no cómputo, de momento, de los palcos vips del nuevo Camp Nou. Además, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, alabó la forma de gestionar el mercado desde el club catalán.

"El FC Barcelona ha demostrado que puede fichar sin estar en 1:1, ha fichado conforme al mercado que tiene. Vienen de ganar una Liga y no es obligatorio incorporar, veremos los resultados deportivos, pero no les va mal", dijo.