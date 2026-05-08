LaLiga amarra una quinta plaza para la Champions League 2026-27 gracias al Rayo Vallecano

April 28, 2026, Paris, France, France: Illustration of the Adidas match ball with the official UEFA Champions League logo during the UEFA Champions League match between Paris Saint-Germain and FC Bayern Munich at Parc des Princes Stadium on April 28, 2026 - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga EA Sports ha amarrado matemáticamente una quinta plaza para disputar la Liga de Campeones 2026-27, habiendo sumado ya 22.094 puntos en el ranking de la UEFA después de que el Rayo Vallecano haya accedido este jueves a la final de la Conference League ganando por 0-1 al Racing de Estrasburgo en el partido de vuelta de su semifinal.

En el listado de Puestos de Rendimiento Europeo (EPS, en inglés), que realiza la UEFA desde que cambió su formato de competiciones masculinas, España obtuvo este jueves su impulso definitivo gracias al billete del Rayo para el encuentro por ser campeón en el tercer torneo continental.

Con la Premier League inglesa ocupando el liderato destacado de ese ranking desde hace bastante tiempo, el segundo lugar de la tabla era el otro que quedaba con premio pendiente de adjudicarse. Y tanto la Liga española como la Bundesliga alemana llevaban semanas en lucha por cazar ese codiciado botín del puesto extra en la próxima Champions League.

Tras la disputa esta semana de los partidos de vuelta en las 'semis' de todas las competiciones masculinas de la UEFA, siguen vivos el Paris Saint-Germain y el Arsenal en la Champions, el Friburgo y el Aston Villa en la Europa League y el citado Rayo Vallecano junto al Crystal Palace en la Conference. De esos tres enfrentamientos saldrán tres campeones.

De tal manera, a falta de que la UEFA oficialice al 100% este mismo viernes la nueva actualización de su EPS, Inglaterra ya atesora 28.125 puntos en la cumbre de dicho ranking, manteniéndose vivos tres de sus nueve clubes representantes al empezar la campaña de torneos europeos.

Por su parte, España tiene esos mencionados 22.094 puntos, quedando el Rayo como único superviviente de sus ocho equipos representantes al inicio de campaña, después de la cruel eliminación del Atlético de Madrid en las 'semis' de Champions, a manos precisamente del Arsenal.

Aunque la Bundesliga podría sumar más puntos porque el Friburgo está en disposición de conquistar la Europa League, sus otros seis equipos representantes al comienzo de temporada ya están fuera de combate y los 21.786 puntos acumulados hasta ahora son insuficientes para adelantar a España.