LaLiga amplía la programación de verano de LaLiga Bares con el Mundial 2026. - LALIGA

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga refuerza la oferta de contenidos deportivos de LaLiga Bares durante los meses de verano, con una programación que permitirá a bares, restaurantes y hoteles seguir ofreciendo eventos en directo a sus clientes durante el periodo estival, como el Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México.

La principal novedad, según un comunicado, será la incorporación del Mundial 2026, una emisión que será posible gracias al acuerdo alcanzado para la distribución del canal dedicado al Mundial en la plataforma LaLiga Bares. Producido por Grup Mediapro para el torneo, el canal ofrecerá los 104 partidos, además de previas, reportajes y un programa resumen de la jornada. Esta señal estará accesible para todo el circuito de establecimientos adheridos a LaLiga Bares.

Además del Mundial, se contará con una programación deportiva entre la que destacan los 'playoffs' de LaLiga Hypermotion y, como novedad este verano, los 'playoffs' de Primera RFEF Versus E-Learning. También continuarán formando parte competiciones como MotoGP y Formula 1, a través de los canales DAZN Bar y DAZN F1 Bar.

"Con esta oferta de contenidos, LaLiga reafirma su compromiso con el sector HORECA como un aliado estratégico, ofreciendo una solución para la alta demanda de contenidos durante el verano, con grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA 2026", destacó el comunicado.