LaLiga y BKT organizan este domingo una Fan Zone en la previa del derbi vasco de San Mamés

Archivo - Nico Williams of Athletic Club competes for the ball with Aihen Munoz of Real Sociedad during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on November 1, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y la empresa de neumáticos BKT organizan este domingo 1 de febrero una Fan Zone en el centro comercial Zubiarte de Bilbao en la previa del derbi vasco en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad (21.00 horas), correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

Los aficionados 'leones' tendrán acceso desde las 13.00 hasta las 15.00 horas al espacio, en el que estará presente Iker Munian, exjugador del Athletic y embajador de LaLiga, firmando autógrafos y haciéndose fotos. Además, tendrán la oportunidad de hacerse una foto con el trofeo de LaLiga y podrán recibir regalos promocionales.

Esta acción está enmarcada en la iniciativa BKT Tour - Euskadi Roadshow, ideada por la compañía, empresa de neumáticos Off-Highway y Official Tire Partner de LaLiga desde 2019, para acercar a los aficionados actividades que contarán también con la participación de reconocidas leyendas de LaLiga.

Se ha desarrollado durante el mes de enero en distintas ubicaciones de la región con otras fan zones como la de Xabi Prieto en San Sebastián en la previa del Real Sociedad-FC Barcelona o la de Manu García en Vitoria-Gasteiz en la previa del Deportivo Alavés-Real Betis.