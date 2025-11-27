LaLiga celebra 10 años de presencia deportiva y social en África: "Representa vidas transformadas"

Décimo aniversario de LaLiga en África. - IHSAAN HAFFEJEE

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebró este miércoles en Johannesburgo (Sudáfrica) el décimo aniversario del inicio de su actividad institucional en África, que "representa vidas transformadas", con un acto conmemorativo que reunió a las autoridades del país, representantes de clubes e instituciones, organizaciones sociales, así como el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el 'managing director' de LaLiga África, Trésor Penku, y el embajador de España en Sudáfrica, José Manuel Pascual García, entre otros.

"Estamos muy orgullosos del camino recorrido, representa vidas transformadas, oportunidades creadas y comunidades fortalecidas a través del fútbol", señaló Tebas acerca del compromiso de la organización con el continente africano.

Según informó este jueves la patronal en una nota de prensa, la jornada fue organizada junto a MultiChoice, el mayor grupo de entretenimiento audiovisual del continente, y SuperSport, su plataforma deportiva líder y principal ventana a través de la cual LaLiga llega a millones de aficionados africanos.

Hace diez años, LaLiga inauguró su oficina en Johannesburgo con el propósito de "acercarse a los aficionados africanos, establecer relaciones con instituciones locales, impulsar acuerdos de colaboración con clubes, desarrollar proyectos sociales y contribuir a que la marca LaLiga tuviera una presencia internacional aún más sólida", según destacó el comunicado.

Esta misión se ha reforzado también gracias al trabajo de los delegados de LaLiga en países como Nigeria, Angola, Camerún o Costa de Marfil, que han permitido "un conocimiento profundo del ecosistema futbolístico africano".

El 'managing director' de LaLiga África, Trésor Penku, subrayó que "África está llena de talento y potencial". "Hablamos de un socio estratégico para LaLiga, y seguiremos apostando por impulsar su ecosistema futbolístico, reforzar la formación y promover nuevas oportunidades para jóvenes y mujeres, además de seguir combatiendo el fraude audiovisual", añadió.

A lo largo de estos 10 años, los programas impulsados por LaLiga han tenido impacto en más de 3.000 jóvenes y entrenadores en diferentes países de la región, según la patronal. Además, destacan proyectos como La Ligue d'Égalité, impulsada por Fundación LaLiga, que desarrolló la primera liga de fútbol para niñas en Camerún y que se ha activado también en Kenia y Sudáfrica (Mzansi Equality League) o el Next Gen Draft, iniciativa enmarcada en el programa social de EA Sports.

La colaboración con clubes e instituciones africanas ha sido "un pilar esencial en esta década, con acuerdos para fortalecer estructuras técnicas, deportivas y comerciales", rezó el comunicado, en entidades como Yanga SC (Tanzania) o Petro de Luanda (Angola), así como alianzas con COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations) y SAFA (South African Football Association).

El crecimiento de la audiencia también ha sido "significativo", gracias a 'partners' audiovisuales LaLiga se emite hoy en todo el continente consolidando un seguimiento que combina alcance televisivo con una activación constante sobre el terreno.

Eventos locales, festivales y torneos han reunido a más de 20.000 aficionados en ciudades como Lagos, Johannesburgo, Luanda, Nairobi, Yaoundé o Abiyán, mientras que la comunidad digital de LaLiga en África supera ya los 12,8 millones de seguidores en redes sociales.