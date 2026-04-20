LaLiga y CESEDEN sitúan el deporte en el centro del debate geopolítico internacional. - LALIGA

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Business School, el departamento educativo oficial de LaLiga, y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), han celebrado este lunes el seminario 'Geopolítica y Deporte', con el objetivo de analizar el papel del deporte en el contexto internacional actual de la mano de figuras de alto nivel de instituciones, diplomacia, expertos en seguridad y defensa y líderes del ecosistema deportivo.

El seminario fue inaugurado por el teniente general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, Director del CESEDEN, y por Javier Tebas, presidente de LaLiga, quienes destacaron la relevancia de integrar el análisis geopolítico en la industria del deporte ante un entorno cada vez más global y complejo.

La conferencia inaugural, a cargo del general de brigada Víctor Mario Bados, Director del IEEE, centró el debate en la situación geopolítica actual y su impacto en distintos sectores estratégicos, incluido el deportivo.

La primera mesa redonda, 'Deporte y geopolítica', reunió a perfiles de alto nivel como Juan Antonio Samaranch, vicepresidente primero del COI, Ignacio Cartagena, Casa de S.M. el Rey, Federico Aznar, capitán de fragata de la Armada y Analista Principal del IEEE, y Javier Tebas, presidente de LaLiga, que analizaron el papel del deporte como instrumento de soft power, su influencia en las relaciones internacionales y su papel en la construcción de narrativas globales.

La segunda mesa, 'Mundial 2030: cooperación internacional, diplomacia multilateral y marca-país', puso el foco en uno de los grandes hitos del calendario deportivo global. En ella han participado representantes institucionales y del ámbito deportivo como Ángel Losada, Embajador de España, Alberto Bárez, director general de competiciones de la RFEF, Ignacio Fuente Cobo, coronel del ejército de Tierra y analista principal del IEEE, o José Antonio Montero, director de Relaciones Institucionales de LALIGA, abordando el impacto del torneo en términos de cooperación internacional, posicionamiento estratégico y legado.

José Moya, director de LaLiga Business School, cerró la jornada con las conclusiones del seminario. "LaLiga es hoy mucho más que una competición: es una plataforma global que actúa como embajadora de la marca España en todo el mundo, reflejando el nivel, la profesionalización y la buena imagen de nuestro fútbol. Hemos construido una posición de liderazgo internacional basada en pilares como la formación, el desarrollo del fútbol base, el control económico, la innovación y la adopción pionera de la IA. Este reconocimiento nos permite impulsar acuerdos y proyectos con federaciones, clubes o ligas de múltiples países, consolidando al deporte como una herramienta estratégica de influencia y cooperación global", afirmó Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Por su parte, el teniente general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, Director del CESEDEN, señalaron que el deporte se ha consolidado como "un elemento relevante en el ámbito internacional", con impacto en "la proyección exterior de los países y en la generación de espacios de cooperación", lo que refuerza la importancia de abordarlo también desde "una perspectiva estratégica".

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de LaLiga Business School por ofrecer una formación conectada con la realidad del sector y alineada con los grandes desafíos globales. El departamento educativo de LaLiga tiene como misión formar a los profesionales del futuro del deporte y el entretenimiento mediante una educación práctica, especializada y orientada a la profesionalización de la industria, con formaciones y másters especializados diseñados por profesionales de la industria.

Además, mantiene acuerdos con Universidades internacionales y formaciones a ejecutivos de diferentes entidades y federaciones deportivas en los 5 continentes. LaLiga cuenta con presencia física en 35 países a través de su red de delegados Global Network, y 8 oficinas internacionales en países como China, Sudáfrica o EE.UU. Además, ha realizado más de 1.000 proyectos deportivos internacionales, incluyendo consultorías y formaciones intensivas, en la última década en más de 60 países diferentes.

Por su parte, el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), a través del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), impulsa el análisis, la investigación y la difusión de conocimiento en materia de seguridad y defensa, contribuyendo al estudio de los entornos estratégicos y al debate sobre los principales desafíos globales desde una perspectiva multidisciplinar.