LaLiga cita el viernes a AFE y Futbolistas ON para resolver sus discrepancias y poder formar la mesa del convenio

Archivo - eL presidente? de la Asociación de Futbolistas Españoles y de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, David Aganzo, posa durante el photocall de los Premios AS del Deporte, en el Hotel Palace, a 1 de diciembre de 2025, en Madri - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha citado este viernes en su sede de Madrid a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y a Futbolistas ON de cara a solucionar la polémica existente sobre qué sindicatos deben formar la Mesa Negociadora del nuevo Convenio Colectivo del fútbol profesional masculino y poder así ya poner una fecha para empezar las discusiones sobre este nuevo documento.

Así lo indica una carta del presidente de LaLiga, Javier Tebas, enviada con fecha del 5 junio a David Aganzo y a Juanjo Martínez, respectivos presidentes de AFE y Futbolistas ON, y a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la patronal convoca a las dos partes "a la luz de las discrepancias que han venido surgiendo" entre ambas y para poder constituir lo antes posible dicha Mesa Negociadora.

La controversia viene a raíz de las últimas elecciones para conocer qué sindicato sería el elegido para representar a los futbolistas en esta negociación, un proceso que ganó la AFE de forma abrumadora con el 93,14 por ciento de los votos, por el 6,2 de Futbolistas ON.

La asociación reclama que, según dictamina la Ley del Deporte, para poder formar parte del banco social hace falta un mínimo del 10 por ciento de los votos, mientras que la otra parte, con el apoyo de LaLiga, según considera la AFE, se escuda en un planteamiento del proceso llevado a cabo en 2019 y en el que la Audiencia Nacional estableció un protocolo por el que todo sindicato que se quisiera sentar en la mesa de negociación tenía que tener al menos el 5 por ciento.

Además, desde AFE se remiten a una carta que les envió LaLiga a finales del pasado mes de enero, después de que el sindicato denunciase el Convenio Colectivo en diciembre de 2025 con el objetivo de introducir las necesarias mejoras en diferentes ámbitos, en la que la patronal apuntaba en su segundo punto que de cara a una "correcta" formación de la Mesa Negociadora había que respetar lo que dispone la Ley del Deporte.

Desde LaLiga dejaron claro que la situación actual no era como la contaba el sindicato que preside David Aganzo y que se estaban limitando en estos momentos a constituir dicha mesa para iniciar la negociación. De hecho, en esta carta para la reunión del viernes, reitera que "mantiene una posición de estricta neutralidad en el conflicto intersindical existente" y que este tipo de controversias se escapan de su ámbito y que es exclusivo de "los órganos jurisdiccionales del orden social".

Sin embargo, advierte que considera "conveniente" que las dos partes "aborden directamente dicha cuestión con carácter previo o simultáneo a la constitución formal de la Mesa, a fin de evitar que la controversia obstaculice el inicio efectivo de las negociaciones".

Según el orden del día de este encuentro, que sería a partir de las 10.00 horas, la AFE y Futbolistas ON tendrán primero que explicar "sus respectivas posiciones sobre su legitimación para integrar el banco social de la Mesa Negociadora" e intentar resolver "las controversias existentes" sobre la legitimidad para formar parte de la negociación.

Y si estas discrepancias entre los dos sindicatos se resuelven, se pasará entonces a la constitución formal de dicha Mesa Negociadora y a la aprobación del calendario de negociación y fijación de la fecha de la siguiente sesión.

LaLiga puntualiza en su carta que realiza la convocatoria "sin perjuicio de la reserva de criterio expresada en sus comunicaciones precedentes" y que adecuará "de forma inmediata su posición a cualquier resolución judicial que modifique el cuadro de representatividad hoy acreditado".

"La convocatoria y admisión provisional de Futbolistas ON no supone desplazamiento ni menoscabo de la condición de sindicato mayoritario y de la legitimación plena que corresponde a AFE conforme al resultado del proceso electoral sindical, sin perjuicio del régimen de adopción de acuerdos que la propia Mesa Negociadora fije en su sesión constitutiva, en los términos del artículo 89.3 del Estatuto de los Trabajadores", recuerda la patronal.