LaLiga comparte con la Confederación Brasileña de Fútbol su modelo de control económico

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el vicepresidente de la CBF, Gustavo Dias Henrique, en la sede de la patronal de clubes española en Madrid. - PABLO MORENO

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha recibido este miércoles y jueves en su sede en Madrid a una delegación de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF), acompañada por representantes de federaciones estatales y clubes de las Series A y B del fútbol brasileño, con la que compartirá el modelo de control económico que se aplica a los clubes profesionales españoles.

La visita ha tenido como eje central el modelo de control económico y juego limpio financiero de LaLiga. Este miércoles el presidente de LaLiga, Javier Tebas, mantuvo una reunión institucional con Gustavo Dias Henrique, vicepresidente de la CBF y uno de los dirigentes clave del actual proceso de modernización del fútbol brasileño.

El encuentro se enmarca en el interés estratégico de la CBF por conocer en profundidad las mejores prácticas europeas en regulación económica y control presupuestario.

Durante la jornada de este jueves, la delegación participó en un programa de trabajo en la sede de LaLiga que incluyó sesiones técnicas sobre control económico, juego limpio financiero y gestión del ecosistema del fútbol profesional, así como reuniones con los equipos responsables de estas áreas.

El objetivo es analizar el modelo de LaLiga desde una perspectiva práctica: su marco normativo, los mecanismos de supervisión y sanción, y su impacto real en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de los clubes.

La delegación brasileña ha estado integrada por dirigentes de la propia CBF, representantes de federaciones estatales y ejecutivos y presidentes de clubes históricos y emergentes del fútbol brasileño. Entre los clubes presentes se han encontrado, entre otros, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco da Gama, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Athletico Paranaense, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Chapecoense, Coritiba, Cruzeiro, Internacional, Mirassol, Remo y América Mineiro.

La CBF se encuentra actualmente en una fase avanzada de diseño e implementación de su propio sistema nacional de Control Económico, con una aplicación progresiva prevista a partir de 2026. En este contexto, LaLiga es vista como un caso de éxito replicable, tanto por la solidez de su modelo como por su capacidad de adaptación a distintos contextos económicos y estructuras de competición.

"El Control Económico no es solo una herramienta financiera, es un modelo de gobernanza que protege a los clubes, a las competiciones y al propio fútbol. En LaLiga hemos demostrado que es posible crecer, ser competitivos y atraer inversión desde la sostenibilidad y la responsabilidad. Compartir esta experiencia con la CBF y con los clubes brasileños es una oportunidad para seguir construyendo un fútbol más sólido a nivel global", comentó el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Para el vicepresidente de la CBF, Gustavo Dias Henrique, el encuentro entre la CBF, dirigentes de las federaciones estatales y representantes de clubes con LaLiga fue una "valiosa oportunidad" para conocer en mayor profundidad el modelo de gestión que ha convertido a la liga española "en un referente global".

"El fair play financiero ya es una realidad en Brasil, y la CBF reafirma su compromiso con este proceso al analizar y profundizar en las experiencias de otros mercados. El intercambio de conocimientos y la cooperación entre la CBF y LALIGA representan avances clave para el éxito de las transformaciones en marcha, orientadas a fortalecer el fútbol brasileño", añadió Dias Henrique.

Desde su implantación, el sistema de control económico de LaLiga ha permitido reducir el endeudamiento estructural de los clubes, garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras y reforzar la integridad de las competiciones.

"La visita refuerza el posicionamiento internacional de LaLiga como socio técnico y estratégico en proyectos de gobernanza y regulación económica, y abre la puerta a futuras líneas de cooperación en ámbitos como formación, consultoría, auditoría de procesos e implementación progresiva de modelos de Fair Play Financiero en otros mercados", destacó la patronal de clubes en un comunicado.

Esta visita se suma a una relación de colaboración ya consolidada entre LaLiga y el fútbol brasileño, que incluye el acuerdo de cooperación que la patronal de clubes española mantiene desde hace años con la Federación Paulista de Fútbol.

Dicha colaboración está orientada al intercambio de conocimiento y buenas prácticas en ámbitos como la gobernanza, la profesionalización de competiciones, la gestión institucional y el desarrollo de modelos sostenibles.