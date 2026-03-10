LaLiga y Compensar firman una alianza estratégica para revolucionar la formación en Colombia

LaLiga y Compensar firman una alianza estratégica para revolucionar la formación futbolística en Colombia. - LALIGA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha firmado en Colombia un acuerdo estratégico con Compensar con el objetivo de transformar el ecosistema deportivo local a través de la profesionalización y el desarrollo integral de los deportistas afiliados a la caja de compensación.

Esta alianza, según un comunicado, "refuerza el compromiso de LaLiga con el crecimiento del fútbol base y la formación integral a nivel global". En esta ocasión, se hará a través de un "proyecto estructurado" en dos grandes ejes: la capacitación de profesionales del sector y la integración del modelo LaLiga Schools dentro de la infraestructura y oferta deportiva de Compensar en Bogotá.

El primer pilar del acuerdo se centra en el desarrollo del fútbol base colombiano mediante la apertura de LaLiga Schools en Bogotá liderado por Compensar. Estas escuelas, que ya existen en lugares como Vietnam o Taiwan, aplican la Metodología LaLiga, un modelo que pone el foco en la formación integral del jugador y en la individualización del proceso de aprendizaje, abordando los ámbitos táctico-cognitivo, técnico- coordinativo, físico-condicional y psico-socioafectivo.

El proyecto deportivo contará con un director técnico español de LaLiga, con la máxima licencia UEFA PRO, que será el responsable de liderar la implementación metodológica sobre el terreno. Este trabajo estará coordinado de forma permanente desde la sede de LaLiga en Madrid, "garantizando los más altos estándares de calidad y coherencia con el modelo de formación de la competición española", según el comunicado.

El acuerdo también prevé programas de formación especializada para profesionales de la industria del deporte, que se desarrollarán tanto en España como en Colombia a través de LaLiga Business School, potenciando el modelo formativo de Compensar. Estas formaciones estarán orientadas a la profesionalización del ecosistema futbolístico local, compartiendo el conocimiento, la experiencia y las mejores prácticas.

"Este proyecto nos permite seguir exportando la Metodología LaLiga a un país con una enorme pasión y potencial futbolístico como Colombia. Nuestro objetivo es ayudar a crear un entorno formativo de calidad, centrado en el desarrollo integral del jugador y basado en las claves que han hecho de España la referencia mundial en fútbol base por la calidad de sus canteras", señaló Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LaLiga.

Por su parte, Juan Raúl Mejía, delegado de LaLiga, destacó que "Colombia es un mercado estratégico para LaLiga en la región". "Este acuerdo refuerza nuestra presencia en el país y en Latinoamérica, y demuestra nuestra apuesta por compartir conocimiento, formar talento local y contribuir de manera sostenible al crecimiento de la industria del fútbol de la mano de actores locales", agregó.

"Esta alianza con LaLiga representa un hito en nuestra continua búsqueda por ofrecer soluciones de bienestar que transformen vidas. No solo estamos trayendo una marca de élite; estamos integrando una metodología global probada en más de 60 países para seguir profesionalizando el talento de nuestros niños y entrenadores. Bogotá y Compensar fortalecen la formación deportiva de alto nivel en la región, garantizando que el fútbol sea una herramienta de desarrollo integral, táctico y humano", afirmó Óscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Bienestar en Compensar.

Con este acuerdo, LaLiga sigue "consolidando su liderazgo internacional en el ámbito del fútbol juvenil y la formación de profesionales", según el comunicado, gracias a una red global de más de 900 proyectos deportivos desarrollados desde 2015 en más de 60 países, con el objetivo de "contribuir al crecimiento del fútbol mundial a través de su metodología propia y los valores del deporte".