LaLiga confirma los horarios de la jornada del Clásico

Archivo - Eduardo Camavinga of Real Madrid CF and Fermin Lopez of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

LaLiga oficializó este lunes los horarios de la décima jornada de LaLiga EA Sports, en la que se disputa el Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, el domingo 25 de octubre, a las 21.00 horas, en un fin de semana en el que el Atlético de Madrid recibirá al RC Deportivo el sábado 24 (21.00).

Según confirmaron en su página web, la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 arrancará el viernes 23 de octubre con el encuentro entre Deportivo Alavés y Málaga CF, a las 21.00, y terminará el lunes 26 con el duelo entre Sevilla FC y CA Osasuna, a las 21.00.

En la jornada del Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, programado para el domingo 25 de octubre, a las 21.00 horas, clave en la carrera por el título, también se disputarán, ese mismo día, el Athletic Club-Getafe CF (14.00), el RC Celta-Real Betis (16.15) y el Real Sociedad-Levante UD (18.30).

El sábado 24 de octubre, el Rayo Vallecano recibirá al Elche CF, presumiblemente ya en Vallecas (14.00), el Real Racing Club y el RCD Espanyol se enfrentarán en El Sardinero (16.15), se celebrará el derbi regional entre el Villarreal CF y el Valencia CF (18.30); y se jugará el Atlético de Madrid-RC Deportivo en el Riyadh Air Metropolitano (21.00).