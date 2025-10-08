LaLiga confirma que el Villarreal-Barça será en Miami el 20 de diciembre

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga comunicó este miércoles de manera oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica, el próximo 20 de diciembre.

La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto. "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami", dijo.

El largo proceso de llevar a Estados Unidos un partido de liga vio la luz verde el lunes cuando la UEFA dio visto bueno a que el partido se llevase fuera de sus fronteras. En la nota oficial este miércoles, LaLiga insiste en que la iniciativa "refuerza la imagen del fútbol español como pionero y referente mundial".

Además, la patronal "reitera su compromiso con los seguidores en España" y, por ello, "se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local". "Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", comenta Tebas en el comunicado.

"LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo. Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España", añade.

Por otro lado, para el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, el encuentro en Miami "es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos. Confiamos en que será una gran experiencia", afirma recordando las compensaciones para el aficionado amarillo.

"Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en Estados Unidos. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel", comenta el presidente del Barça, Joan Laporta.

Por su parte, LaLiga insiste en que su "propósito es impulsar el crecimiento internacional, ampliar la base global de aficionados y reforzar el valor de LaLiga como una de las mejores competiciones del mundo, preservando la integridad de la misma". "Al mismo tiempo, rinde tributo al creciente interés por el fútbol en Estados Unidos y se enmarca en la antesala del Mundial de 2026", añade.

"Además, se han previsto medidas de compensación para los abonados del club local. Los abonados del Villarreal CF podrán viajar de forma gratuita al partido, y los que decidan no desplazarse a Miami podrán beneficiarse de un descuento del 30% en el precio de su abono, como parte de las medidas diseñadas para compensar su apoyo y fidelidad", recalca.

Por último, LaLiga recuerda que LaLiga North América "ha consolidado la presencia de la competición española en el continente". "Gracias a su trabajo en programas de fútbol base, academias, activaciones con patrocinadores y la alianza estratégica con ESPN, LaLiga ha fortalecido su relación con los aficionados norteamericanos", termina.

Por parte del Gobierno español, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, apuntó el martes que no veía "justificado" que partidos de LaLiga EA Sports se jugasen "fuera de España", y desveló la solicitud de "una información formal oficial" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Cuando la tengamos, tomaremos una decisión, dentro siempre de la ley y de nuestras competencias", avisó Rodríguez Uribes.