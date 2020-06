LaLiga considera que el caso de viernes y lunes no está sentenciado y que la cautelar sigue en vigor

Fútbol.- LaLiga considera que el caso de viernes y lunes no está sentenciado y q

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

LaLiga apuntó este miércoles que el conflicto con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre el fútbol en viernes y lunes sigue abierto, después de ser estimado su recurso por la Audiencia Provincial de Madrid.

La patronal destaca algunos párrafos de dicho auto en un comunicado que responde a otro poco antes de la Federación, donde se hacían eco de la sentencia de la pasada semana del Juzgado de lo Mercantil desestimando la demanda de LaLiga contra la RFEF por los partidos de los viernes y los lunes.

Según la RFEF, el asunto estaría ya juzgado y sentenciado, pero LaLiga, según el articulo 744 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estima que "la medida cautelar sigue en vigor en estos momentos teniendo en cuenta que la sentencia dictada en primera instancia no es firme y que será objeto de recurso por parte de LaLiga". "Más teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento procesal permite la adaptación de medidas cautelares a la vista de las nuevas circunstancias ocurridas con posterioridad a la sentencia, como es el autorizado criterio de la Audiencia Provincial", apunta.

Del auto conocido este miércoles, LaLiga hace referencia a varios párrafos donde se señala a un mal entendimiento de la coordinación entre ambas partes. "No alcanzamos a comprender qué papel de coordinación se desarrolla autorizando o no la celebración de partidos de fútbol los viernes", menciona según la nota de LaLiga.

"La RFEF se limita a manifestar que no se "opone", siempre que perciba un porcentaje de ingresos de los derechos audiovisuales por tal "autorización". Esto prueba que en realidad no se está ejerciendo función alguna de coordinación. La "autorización" únicamente persigue fines económicos, y esto no es una actividad supervisora de la organización, ni la coordinación tiene por objeto percibir ingresos", añade.

"LaLiga podrá decidir celebrar partidos los lunes, limitar su número o no celebrarlos, y esta decisión se adopta en el ámbito de sus competencias organizativas, sin que se pueda apreciar cuál es la actividad de coordinación que pretende efectuar la RFEF para aceptar u oponerse a dicha decisión. Menos fundado está el considerar que la celebración de partidos los lunes supone un "insulto" para el fútbol. Por otra parte, la coordinación debe efectuarse en el marco de los propios fines para los que sirve, no como "derecho de autorizar o prohibir" las decisiones adoptadas por LaLiga y menos como "autorización" a cambio de beneficios económicos", apunta, reconociendo la importancia de los derechos audiovisuales.