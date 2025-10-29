LaLiga consolida su liderazgo en innovación con 'Football Intelligence' para entrenadores de élite sin equipo.

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebró en su sede una nueva edición del proyecto del departamento de 'Football Intelligence & Performance' con entrenadores profesionales que actualmente no están ejerciendo, una iniciativa que consolida el papel de este departamento como referente en la industria del fútbol en el uso de datos y tecnología aplicada al fútbol profesional.

La iniciativa, desarrollada en esta ocasión con la colaboración de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su Comité de Entrenadores, tiene como objetivo seguir ayudando en la formación de los entrenadores, en este evento, a conocer las últimas metodologías y tecnologías que se emplean la competición.

En esta edición participaron una veintena de entrenadores, entre ellos Robert Moreno, Diego Martínez, Alejandro Menéndez, José Luis Oltra, Rubén Albés, Pablo Machín, José González, Sergio González, Juan Ignacio Martínez, Raúl Llona, Jon Pérez Bolo, Óscar Gilsanz, Fran Fernández, Jandro Castro, Albert Celades, Fran Escribá y Quique Setién.

Los técnicos asistieron a una jornada intensiva de formación en la sede de LaLiga. Durante la sesión, los entrenadores pudieron conocer las capacidades del ecosistema tecnológico de la patronal, y en particular de la plataforma Sportian Performance (anteriormente Mediacoach), utilizada por los 42 clubes profesionales de la competición.

Esta herramienta permite analizar datos de rendimiento físico, táctico y posicional en tiempo real, facilitando la toma de decisiones estratégicas en los cuerpos técnicos. Los especialistas del departamento, analistas de fútbol y entrenadores con especializados en 'big data', mantienen contacto continuo y asesoran a los cuerpos técnicos de los clubes en el uso y aplicaciones de esta herramienta.

"Este proyecto demuestra el compromiso de LaLiga de poner a disposición de los clubes y sus profesionales las mejores herramientas, la formación y el apoyo necesario para contribuir a la mejora continua y el crecimiento del nivel competitivo. Tratamos de aportar un valor real a los clubes y a sus entrenadores, ayudándoles a transformar los datos en conocimiento aplicable que ayude a mejorar la toma de decisiones en el día a día del juego", destacó Ricardo Resta, director del departamento de 'Football Intelligence & Performance de LaLiga.

Por su parte, Iván Cancela, presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF, agradeció a LaLiga comenzar esta "nueva etapa" con "proyectos que son por el bien del fútbol español y el de los entrenadores". "Estamos convencidos de que la evolución en el fútbol tiene que ir pareja a la formación, algo que consideramos fundamental para que los entrenadores españoles sigan siendo los más valorados a nivel mundial", señaló.

"LaLiga se consolida así como la única gran liga que ha desarrollado su propio sistema integral de análisis de rendimiento y lo ha puesto al servicio de todos los equipos, fomentando la democratización de la competición, igualdad competitiva y la innovación en el fútbol profesional", destacó el comunicado.