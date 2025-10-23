LaLiga y DAZN celebran la experiencia 'La previa de el Clásico' con leyendas como Rakitic y Makélélé

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga y DAZN celebrarán del 24 al 26 de octubre 'La previa de el Clásico', un evento gratuito que transformará el Parque de Berlín en el punto de encuentro para los amantes del fútbol, la música y la cultura urbana, y que contará con la presencia de Mar Lucas, Nyno Vargas, Juancho Marqués o las leyendas Ivan Rakitic y Claude Makélélé.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de una experiencia única que combinará deporte, entretenimiento y tecnología antes del gran partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que se disputará el domingo 26 en el Estadio Santiago Bernabéu y que se podrá vivir en exclusiva en DAZN.

En el espacio se podrá disfrutar de una programación repleta de actividades inmersivas y contenidos exclusivos. Los asistentes podrán probar sus reflejos con un innovador sistema de entrenamiento de LaLiga, enfrentarse al portero automático de BKT, participar en un taller de tiraje de cerveza junto a Mahou, o descubrir el Clásico desde una perspectiva nunca antes vista gracias a la tecnología de las Apple Vision Pro.

Además, quienes se acerquen podrán llevarse a casa --solamente por asistir-- un cromo personalizado de Panini, un pack de Oreo y cerveza gratis si eres mayor de edad. Además, se sortearán balones PUMA como recuerdo del evento.

El componente musical será uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El viernes 24, la jornada arrancará con el Especial LaLiga Fantasy (17.00), el programa La Dazoneta (19.00) y el concierto de Lola Tuduri (20.30), que marcarán el inicio de tres días de celebración.

El sábado 25 estará dedicado a las leyendas y a la música en directo, con un Meet & Greet con Ivan Rakitic y Claude Makélélé (18.00), y los conciertos de Paul Alone (19.45) y Juancho Marqués (20.30). Ya el domingo 26 se pondrá el broche final con las actuaciones de Nyno Vargas (13.00), Lucho RK (14.20) y Mar Lucas (15.30), en una jornada que servirá de antesala al gran duelo entre Real Madrid y FC Barcelona.