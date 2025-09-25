LaLiga desvela los horarios de la décima jornada de Primera División

Archivo - Raphinha Dias Belloli of FC Barcelona in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 11, 2025 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
LaLiga oficializó este jueves los horarios de la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26, que arrancará el viernes 24 de octubre a partir de las 21.00 horas con el partido entre Real Sociedad y Sevilla FC, y en la que se disputará el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, el domingo 26 a las 16.15.
La décima jornada de Primera División estará marcada por el duelo entre madridistas y blaugranas en el Santiago Bernabéu, el primer Clásico del curso y que se jugará el domingo 26 de octubre a las 16.15 horas. Ese mismo día se disputará el RCD Mallorca-Levante UD (14.00), el CA Osasuna-RC Celta (18.30) y el Rayo Vallecano-Deportivo Alavés (21.00).
Además, el Atlético de Madrid cerrará el lunes 27 de octubre esta jornada 10 de LaLiga EA Sports, con visita a La Cartuja de Sevilla para enfrentarse al Real Betis a partir de las 21.00 horas. Y el sábado 25, se jugará el Girona FC-Real Oviedo (14.00), el RCD Espanyol-Elche CF (16.15), el Athletic Club-Getafe CF (18.30) y el Valencia CF-Villarreal CF (21.00).